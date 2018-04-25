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В Польше ожидают «российского вмешательства» в президентские выборы

  • Фото из открытых источников

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) готовится к российскому «вмешательству» в выборы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную официальным органом агентства, изданием «Обзор внутренней безопасности».

Автор публикации утверждает, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году в целях «дестабилизации страны» и «ослабления международной позиции Соединённых Штатов». Москва ранее неоднократно отрицала подобные обвинения.

Также в статье сказано, что Россия этим «вмешательством» пыталась «подорвать целостность и эффективность НАТО и ослабить сплочённость Европейского союза».

Для борьбы с якобы российским вмешательством издание предлагает «проведение тренингов для политических партий, членов штабов и избирательных комиссий, а также добровольцев на центральном и местном уровнях и проведение непрерывного анализа польского и зарубежного информационного пространства». Также предлагают проводить обучение среди «социальных групп, наиболее уязвимых для последствий информационно-психологических операций».

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В ближайшее время в Польше ожидаются выборы президента. Они должны пройти весной 2020 года, но официально ещё не назначены.

kgd.ru

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