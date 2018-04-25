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Naujienos

Koliziejus Romoje nušvito Lietuvos vėliavos spalvomis

Nuotrauka Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje / facebook

Romos Koliziejus antradienio vakarą nušvito Lietuvos vėliavos spalvomis, taip pažymint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. 

Tokiu būdu išvakarėse paminėti Kovo 11-ąją pasiūlė Lietuvos ambasada Italijoje, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM). 

Vienas didingiausių pasaulio architektūros paminklų po lietuviškos trispalvės bus apšviestas ir Italijos vėliavos spalvomis, išreiškiant Lietuvos solidarumą su koronaviruso krizę išgyvenančia Italija.

Ambasada atšaukė turėjusį vykti koncertą, apšvietimas transliuotas internetu. 

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1990 metų kovo 11 dieną po pusę amžiaus trukusios sovietų okupacijos Lietuvos parlamentas priėmė aktą, kuriuo atkurta Lietuvos nepriklausomybė.

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