11 марта Литва отметит Юбилей независимости

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

11 марта Литва будет отмечать юбилей со дня восстановления независимости. Тридцать лет назад Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. Однако вспышка коронавируса подкорректировала и праздничные мероприятия, которые должны пройти в этот день.

Напомним, что после получения рекомендации министра здравоохранения Литвы правление Сейма отозвало в связи с угрозой коронавируса все мероприятия в здании парламента. Согласно решению правления, до 30 апреля отзываются все мероприятия, предусмотренные в помещениях Сейма, также и мероприятия самого Сейма, включая празднование 30-летия восстановления независимости Литвы.

Кроме того, как отметил глава парламента Викторас Пранцкетис, будут отозваны и визиты делегаций других стран по этому случаю в Литву. Однако первое заседание весенней сессии парламента 10 марта состоится, на нем депутаты решат, как работать дальше.

Тридцатилетие независимости планируется отметить, когда не будет угрозы коронавируса.