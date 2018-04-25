11 марта Литва отметит Юбилей независимости

11 марта Литва будет отмечать юбилей со дня восстановления независимости. Тридцать лет назад Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. Однако вспышка коронавируса подкорректировала и праздничные мероприятия, которые должны пройти в этот день.
Напомним, что после получения рекомендации министра здравоохранения Литвы правление Сейма отозвало в связи с угрозой коронавируса все мероприятия в здании парламента. Согласно решению правления, до 30 апреля отзываются все мероприятия, предусмотренные в помещениях Сейма, также и мероприятия самого Сейма, включая празднование 30-летия восстановления независимости Литвы.
Кроме того, как отметил глава парламента Викторас Пранцкетис, будут отозваны и визиты делегаций других стран по этому случаю в Литву. Однако первое заседание весенней сессии парламента 10 марта состоится, на нем депутаты решат, как работать дальше.
Тридцатилетие независимости планируется отметить, когда не будет угрозы коронавируса.
«Возможно, уже в теплое время года, тогда мероприятия могут совпасть со столетием Учредительного Сейма или с Днем государственности. В будущем решим», – сказал BNS глава парламента.
Как говорится в решении Сейма, до 30 апреля в парламенте не состоятся запланированные конференции, заседания, встречи, не будут планироваться новые мероприятия. До этой даты отзываются все намеченные экскурсии в здание парламента и не планируются новые. Членам Сейма и работникам канцелярии не рекомендуется ездить в командировки. Кроме того, канцелярию призовут по возможности организовать работу в удаленном режиме.
Итак, 11 марта в 9.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику, посвященному 11 Марта, на пл. Неприклаусомибес в Вильнюсе. В 12.00 – церемония поднятия флагов трех Балтийских государств на пл. Неприклаусомибес, в которой примут участие рота почетного караула Армии Литвы, военные оркестры Литвы, Латвии, Эстонии и группы поднятия флагов. В 12.30 пройдет торжественный парад роты почетного караула Армии Литвы, военных оркестров Литвы, Латвии и Эстонии от пл. Неприклаусомибес до Кафедральной площади. В 12.40 – шествие «Путь восстановления независимости» по проспекту Гядимино с Литовским триколором. В 13.00 – богослужение в Вильнюсском Архикафедральном соборе. В 14.30 – объединенный концерт военных оркестров Литвы, Латвии и Эстонии на Кафедральной площади, а в 21.30 пройдет праздничный концерт «22.44 по литовскому времени» на пл. Неприклаусомибес. И завершатся мероприятия в 22.44 – фейерверками «Восстановленной независимости Литвы – 30».
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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