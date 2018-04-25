Команда из звезд, которые почти не играют

Эльсеид Хюсай («Наполи»)

Албанский защитник мог перейти в самые разные клубы АПЛ, и пока что слухи о его скором переходе в Англию не утихают. Не считая матча с «Торино», 25-летний игрок выходил только на замену. Но стоило ему оказаться в основе, как он тут же получил травму. Следующим летом его контракт подойдет к концу, и уже зимой можно ожидать громкого перехода. А что остается?

Эмре Джан («Ювентус»)

Экс-игрок «Ливерпуля» в этом сезоне грустит. Первый год за пределами Англии получился успешным, но после появления Маурицио Сарри начались проблемы. Чемпион Италии подписал новых игроков вроде Аарона Рэмзи и Рабьо, и в результате немец остался вне команды. Появляется он только иногда в Серии А, и даже в сборной Германии его заменили более молодые футболисты.

Хави Мартинес («Бавария»)

В прошлом сезоне Хави Мартинес постоянно играл под руководством Нико Ковача. При этом, когда он не играл, «Бавария» чаще всего разочаровывала. Но в этом сезоне все изменилось, и испанец справедливо в гневе. «Баварии» даже пришлось публично отрицать то, что Мартинес наблюдал за матчем в слезах. «Конечно, обидно, что Хави не играет, – признал спортивный директор Хасан Салихамиджич. – Но тренер выбрал другую схему, и игроки должны принять его решение». «Лейтон – часть нашего клуба и настоящий профессионал, – рассказывал Марку Силва после подписания защитником нового контракта. – Не менее важно, что он все еще выдающийся футболист, который нам очень важен». Последняя фраза не очень-то правдива. Бейнс даже на замену уже не тянет – даже в Кубке Лиги. Похоже, в Ливерпуле ветерана уже не ценят.

Эктор Эррера («Атлетико»)

Мексиканская звезда Эктор Эррера казался прекрасным усилением «Атлетико», но доверяться своему подопечному Диего Симеоне отказался. Вместо этого Эррера наблюдает за своими одноклубниками со стороны – 436 минут без игровой практики. Выйти удалось только против «Ювентуса» в ЛЧ. 29-летний полузащитник даже сумел забить, в результате чего оказался в основе против «Сельты». Но чудеса закончились, и его опять выкинули из состава. «Он превосходный игрок, который отлично вписывается в команду, – оправдывался Симеоне. – Но у нас есть Сауль, есть Коке, есть Томас и Льоренте».

Иван Ракитич («Барселона»)

«В мире нет клуба лучше «Барселоны», – заявил недавно Ракитич. – Это лучший клуб в мире, но я должен играть, а не просто наслаждаться видами и расслабляться».

Разочарование хорвата можно понять. После прихода Френки де Йонга финалист ЧМ оказался в запасе. А когда он все же вышел на поле, ничем хорошим это не закончилось – «Гранада» переиграла «Барсу» со счетом 2:0. Через полтора сезона его контракт подойдет к концу, и уже сейчас в СМИ циркулируют слухи о скором переходе в «Манчестер Юнайтед». Но захочет ли Ракитич менять солнечную Каталонию на дождливый и вечно разочаровывающий Манчестер?

Браим Диас («Реал»)

20-летний испанец был уверен, что уход из «Манчестер Сити» был шагом в правильном направлении и игнорировал все мольбы Пепа Гвардиолы не принимать поспешных решений. Теперь он в «Реале», но в новой команде его поджидали старые проблемы. Зидану он якобы нравится, но, очевидно, недостаточно. Диас постоянно пролетает мимо основы. Ожидаемо, учитывая, что летом его настоятельно просили подыскать себе команду для аренды. Он отказался – и вот результат.

Марио Гетце («Боруссия» Дортмунд)

За пять лет Гетце проделал путь от победителя чемпионата мира до балласта «Боруссии». А ведь этот сезон особо важен: контракт немца заканчивается следующим летом, и пока что дортмундцы не спешат предлагать новый. Это и понятно: один из самых высокооплачиваемых игроков в команде уже давно не считается особо важным членом коллектива. В последних матчах Марио выступал в качестве центрфорварда, подменяя Пако Алькасера. Неуспешно.

Месут Озил («Арсенал»)

Пропустив первые четыре игры сезона, Озил появился в составе против «Уотфорда», и ничем хорошим это не закончилось. Плохая форма немца окончательно убедила Унаи Эмери в том, что Озил попросту не подходит команде. Одна проблема: незадолго до прихода нового тренера Озилу предложили новый контракт. Большие деньги и практическое отсутствие игровой практики полностью устраивает полузащитника, который скорее всего отправится в аренду в январе.

Марио Манджукич («Ювентус»)

Хорватский нападающий в этом сезоне незаметен. Кажется, Марио зря отказался отвечать взаимностью на интерес «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и катарских клубов. Маурицио Сарри дал ветерану четко понять, что на выходы с первых минут тот может не рассчитывать. «МЮ» тем временем с интересом следит за развитием событий. «Юве» будет только рад отдать хорвата на нужную сумму, но решение остается за игроком.

Подготовлено по сообщениям СМИ