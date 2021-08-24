Комиссар Совета Европы призвала Литву соблюдать права человека во время кризиса мигрантов

«Это очевидно будет создавать угрозу принципу невозвращения, а также праву на эффективную защиту. Также я озабочена, что новые законы позволят применять ускоренные процедуры по отношению к уязвимым лицам, таким как несовершеннолетние без сопровождения, жертвы пыток и торговли людьми, без учета их специфической ситуации», — заявила Д. Миятович.

Комиссар также обратила внимание, что прибывающие в Литву мигранты размещаются в условиях, которые могут быть приравнены к условиям нахождения под стражей. Кроме того, она предупреждает, что, автоматически разворачивая мигрантов на границе, нет возможности идентифицировать, не угрожает ли им опасность.

И. Шимоните: в Беларуси нет угрозы для мигрантов

В понедельник премьер Литвы ответила комиссару и заявила, что нелегально попадающие в Литву лица с трудом подпадают под определение беженцев.

«Возникают серьезные сомнения, соответствуют ли в данном случае нелегальные мигранты определению, данному в Конвенции о беженцах 1951 года», — заявила она.

«Для иракцев, граждан африканских стран и других третьих стран в Беларуси нет никакой объективной угрозы. Во время интервью в местах временного содержания большинство мигрантов рассказывает, что прибыли в Европу из-за экономических причин по организованным каналам», — заявила премьер в своем ответном письме.

Одновременно она подчеркнула, что Литва всё равно уважает их права и гуманитарные обязательства независимо от статуса этих людей, и справиться с миграционным кризисом Литва старается как можно лучше.

«Ни одно из прав человека не может стать менее важными, чем политические или геополитические оценки», — подчеркнула И. Шимоните.

Она отметила, что упомянутые комиссаром поправки к законам были приняты, чтобы не позволить режиму Беларуси использовать порядок получения убежища, а для уязвимых групп остается возможность просить убежища при нелегальном пересечении границы, а Литва обеспечивает соблюдение принципа невозвращения, а также необходимость обеспечить эффективную оборону.

И. Шимоните отметила, что Литва столкнулась с беспрецедентными вызовами в рассмотрении прошений об убежище, поданных мигрантами, будет благодарна за любую помощь в их решении.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.

Совет Европы — это международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами в области стандартов права, прав человека, демократического развития и т. п.