Комиссия кабмина: транзит РФ в Калининград – по среднему показателю 2019-2021 годов

По мнению комиссии, объемы торговли должны рассчитываться исходя из объемов товаров первой необходимости, перевозимых по железным дорогам, их среднегодовые значения определяются календарными годами — с 1 января по 31 декабря, а средние значения за 2022 год рассчитываются за три года с 1 января 2019.

Кроме того, трехлетний средний показатель должен определяться в соответствии с товарными группами и присвоенными товарам первой необходимости товарными кодами, определенными в Регламенте ЕК со всеми изменениями и дополнениями и приложениями к нему.

По информации источников BNS, транзит подсанкционных товаров в Калининград может быть возобновлен сразу после этого разъяснения комиссии, конкретная дата не назначена.

Комиссия также согласовала принципы реализации рекомендаций ЕК, запрещающих транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, а также рекомендаций по транспортировке товаров первой необходимости.

Как говорится в сообщении, органы, контролирующие транзит, остановят его и задержат товары, если будет превышено годовое количество подсанкционных товаров.

Учитывая тот факт, что неясно, относятся ли подсанкционные предметы роскоши к товарам первой необходимости, правительственная комиссия предложила провести дополнительные консультации с Еврокомиссией по этому вопросу.

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