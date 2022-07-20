Комиссия кабмина: транзит РФ в Калининград – по среднему показателю 2019-2021 годов

Министерство транспорта, Таможенный департамент и компания Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), контролируя транзит подсанкционных российских товаров через Литву в Калининград, должны рассчитывать его объемы в этом году по среднему объему грузов, перевезенных по железной дороге в 2019-2021 годах.
Такие рекомендации были представлены ведомствам правительственной Комиссией по координированию международных санкций после обсуждения рекомендаций, представленных Европейской комиссией (ЕК) 13 июля относительно российского транзита России через территорию Европейского союза (ЕС), сообщили в правительстве.
По мнению комиссии, объемы торговли должны рассчитываться исходя из объемов товаров первой необходимости, перевозимых по железным дорогам, их среднегодовые значения определяются календарными годами — с 1 января по 31 декабря, а средние значения за 2022 год рассчитываются за три года с 1 января 2019.
Кроме того, трехлетний средний показатель должен определяться в соответствии с товарными группами и присвоенными товарам первой необходимости товарными кодами, определенными в Регламенте ЕК со всеми изменениями и дополнениями и приложениями к нему.
По информации источников BNS, транзит подсанкционных товаров в Калининград может быть возобновлен сразу после этого разъяснения комиссии, конкретная дата не назначена.
Комиссия также согласовала принципы реализации рекомендаций ЕК, запрещающих транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, а также рекомендаций по транспортировке товаров первой необходимости.
Как говорится в сообщении, органы, контролирующие транзит, остановят его и задержат товары, если будет превышено годовое количество подсанкционных товаров.
Учитывая тот факт, что неясно, относятся ли подсанкционные предметы роскоши к товарам первой необходимости, правительственная комиссия предложила провести дополнительные консультации с Еврокомиссией по этому вопросу.
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