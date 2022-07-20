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США запустят спутники для отслеживания ракетных угроз

Фото pixabay.com

Агентство космического развития США (SDA) анонсировало запуск 28 спутников для наблюдения за запусками гиперзвуковых ракет, сообщает Министерство обороны США.

Космические системы планируется запустить на орбиту в апреле 2025 года, а на их создание ориентировочно потратят свыше 1,3 млрд долларов.

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Руководства компаний L3Harris Technologies и Northrop Grumman Strategic Space Systems, которые займутся созданием и запусков спутников, уже заключили соглашения.

Они планируют создать по два самолета с семью космическими аппаратами на каждое судно — 14 спутников от каждого исполнителя, в общей сложности 28 спутников в четырех самолетах — для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи.

«Эти прототипы будут обеспечивать глобальные и постоянные индикацию, обнаружение, предупреждение, отслеживание и идентификацию обычных и современных ракетных угроз, включая гиперзвуковые ракетные системы», — сказано в сообщении.

Напомним, американские военные планируют вывести на орбиту два прототипа спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

Ранее СМИ сообщили, что США испытали гиперзвуковую ракету, но держали это в секрете в течение двух недель, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией.

korrespondent.net

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