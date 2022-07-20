США запустят спутники для отслеживания ракетных угроз

Руководства компаний L3Harris Technologies и Northrop Grumman Strategic Space Systems, которые займутся созданием и запусков спутников, уже заключили соглашения.

Они планируют создать по два самолета с семью космическими аппаратами на каждое судно — 14 спутников от каждого исполнителя, в общей сложности 28 спутников в четырех самолетах — для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи.

«Эти прототипы будут обеспечивать глобальные и постоянные индикацию, обнаружение, предупреждение, отслеживание и идентификацию обычных и современных ракетных угроз, включая гиперзвуковые ракетные системы», — сказано в сообщении.

Напомним, американские военные планируют вывести на орбиту два прототипа спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

Ранее СМИ сообщили, что США испытали гиперзвуковую ракету, но держали это в секрете в течение двух недель, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией.