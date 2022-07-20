Крейвис, комментируя план ЕК уменьшить отопление: Литва легко может снизить потребление газа на 15%

По словам министра, Литва сократит потребление газа на 15%, заменив газ для отопления в Вильнюсе мазутом, кроме того, уже заметно, что бизнес также сокращает потребление газа.

«Литва, образно говоря, сегодня использует 22 судна с газом, 15% — три судна, из этих трех судов, если сократить, то полтора судна — на обогрев Вильнюса газом. Мы меняем их на мазут, так что автоматически получается сокращение», — сказал Крейвис.

По словам Крейвиса, Литва поддерживает предложение ЕК по сокращению потребления природного газа.

«Регламент в принципе ничего не меняет, мы его поддерживаем, а другие вещи, такие, как заполнение хранилищ, для нас приемлемы — мы считаем, что это необходимо для энергетической безопасности Европы», — сказал Крейвис.

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