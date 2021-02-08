Комиссия предлагает смягчать карантин по показателю заболеваемости

Она отметила, что карантин будет смягчаться с учетом показателей заболеваемости и соотношения положительных результатов тестов и со всеми выполненными. Ситуация будет оцениваться заново еженедельно.

«Мы договорились о плане изменения карантина и утвердили показатели заболеваемости, которыми будем руководствоваться при принятии определенных решений. Еженедельно мы внимательно будем анализировать динамику пандемии в стране, и если будем видеть, что показатели заболеваемости хорошие, будем принимать определенные решения об отмене ограничений», – цитируются в пресс-релизе МВД слова министра.

В нем также говорится, что целью этого плана является пред усмотрение возможности смягчения режима в отдельных сферах (напр. в домашнем хозяйстве, в здравоохранении, в организации услуг оздоровления, в образовании, неформальном обучении и просвещении, в деятельности предприятий общепита, торговли, предоставлении услуг, передвижения людей внутри страны, собраний, культурной деятельности, спортивных и развлекательных мероприятий, деятельности учреждений социальных услуг, деятельности учреждений лишения свободы, центров регистрации беженцев, погранконтроля и регулирования прибытия иностранцев) по показателю заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей в течение 14 дней и доли позитивных ответов тестов от общего количества проведенных анализов.

Одновременно будет введено тестирование работников освобождаемой сферы, а также дополнительное обеспечение ограничения потоков людей и соблюдения гигиенических условий.

Комиссия также предлагает правительству двухуровневый карантин. При достижении хороших показателей в отдельных самоуправлениях можно было бы вводить индивидуальные планы облегчения карантина, однако самоуправления должны будут контролировать ситуацию: тестировать, выявлять очаги, применять прочие меры контроля.

А. Билотайте отмечает, что одновременно со смягчением условий в некоторых самоуправлениях следует избегать центров притяжения, поэтому облеченный режим будет связан с изменениями в сфере образования и здравоохранения.

Министерство здравоохранения также предлагает применять контактное обучение в самоуправлении, если в нем показатели заболеваемости ниже, чем в целом по стране. Это исключение не будет применяться к абитуриентам, чтобы у них были одинаковые условия для сдачи экзаменов, контактное обучение учеников последних классов может применяться только в национальном масштабе. Каждое послабление будет рассматриваться отдельно, его будет одобрять правительство.

На заседании ПКЭС также рассматривался и дополнительный контроль прибывающих в литовских аэропортах и в морском порту. Сотрудники службы охраны госграницы Литвы и Национального центра общественного здоровья будут проверять прибывающих и направлять их на мобильные пункты для того, чтобы был выполнен тест на COVID-19.

Комиссия отметила, что для прибывших из стран, где фиксируется высокий уровень заболеваемости и большое количество мутаций изоляция обязательна в отдельных помещениях, то есть такие лица не смогут покидать места самоизоляции в течение всего изоляционного периода. Также одобрено предложение обязать перевозчиков контролировать пассажиров.

В данный момент в Литве около 40 тыс. болеющих лиц, по данным за минувшие сутки было зафиксировано 270 новых случаев, за неделю выздоровели 9000 человек. За последние две недели заболеваемость в Литве в среднем составляла менее 500 случаев за 14 дней. Привито 2,8% населения.