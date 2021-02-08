В Европарламенте предложили расширить санкции против Беларуси

Вице-президент Европарламента Никола Бир выступила за введение санкций против белорусских судей и сторонников Александра Лукашенко. Об этом она сказала на онлайн-конференции Солидарность с Беларусью, сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 7 февраля.

«Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников Лукашенко», — сказала Бир.