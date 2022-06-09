Комиссия при правительстве Литвы не обнаружила угроз нацбезопасности со стороны Viada

Комиссия уже несколько месяцев месяцев изучает соответствие этих компаний требованиям национальной безопасности и возможные связи между этими сетями и Россией. В ожидании ее заключения, 25 марта государственные органы и государственные предприятия, осуществляющие закупки через Центральный закупочный орган (ЦЗО), не могли заключить новые контракты с этими поставщиками топлива. ЦЗО разрешил возобновление заключения контрактов.

Viada LT упорно отрицает какие-либо связи с Россией. Витаутас Бацявичюс, директор сети по розничным продажам, сообщил 15min.lt, что Viada LT является предприятием с литовским капиталом, все акционеры и конечные бенефициары которого являются гражданами Литвы, и что, как и другие сети, она закупает топливо только у Orlen Lietuva или Neste.

Сеть Viada из 127 заправочных станций принадлежит Vaizga, компании, принадлежащей семье Ивана Палейчика, и миноритарным акционерам, а Baltic Petroleum контролируется Андрюсом, сыном Палейчика. До 2016 года Палейчик управлял сетью АЗС Lukoil Baltija, принадлежащей российскому нефтяному гиганту «Лукойл».

Весной 2016 года 100% акций Lukoil Baltija у голландского Lukoil Europe Holding приобрела австрийская компания Amic Energy Management. Последняя переняла сети из почти 230 АЗС в Литве, Латвии и Польше, а компании Luktarna и Viada Baltija, связанные Палейчиком, переняли управление ими в Литве и Латвии.

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