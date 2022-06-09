Депутат Госдумы РФ предложил отменить постановление о независимости Литвы

В российской Госдуме зарегистрирован законопроект об отмене признания независимости Литвы. Об этом стало известно в среду, 8 июня.
Зарегистрировал этот законопроект депутат от провластной Единой России Евгений Федоров. Он предложил отменить постановление Госсовета СССР О признании независимости Литовской Республики от 6 сентября 1991 года. Депутат утверждает, что согласно изменениям в Конституцию РФ, заявляющим о правопреемстве России после СССР, первая может отменять правочинные акты уже несуществующего государства.
При этом постановление Госсовета СССР он считает незаконным, поскольку в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Сам Госсовет СССР Федоров назвал «неконституционным органом».
Как известно, Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость. Акт о восстановлении независимости был принят 11 марта 1990 года.korrespondent.net