Депутат Госдумы РФ предложил отменить постановление о независимости Литвы

При этом постановление Госсовета СССР он считает незаконным, поскольку в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Сам Госсовет СССР Федоров назвал «неконституционным органом».

Как известно, Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость. Акт о восстановлении независимости был принят 11 марта 1990 года.