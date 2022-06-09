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Шимоните в Копенгагене встретится с бизнесменами, посетит демократический форум

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг отправится в Данию, где встретится с представителями бизнеса и посетит демократический форум.

Глава литовского правительства планирует встретиться с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, председателем Европарламента Робертой Метсола и председателем Фонда альянса демократий Андерсом Фогом Расмуссеном.

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В ходе визита также запланирована встреча с руководителями датских компаний, инвестирующих в Литве, литовской общиной страны и почетными консулами Литвы, сообщила пресс-служба правительства.

На встречах ожидается обсудить двусторонние отношения между Литвой и Данией и возможности их развития, инвестиционный и торговый потенциал, сотрудничество в сфере региональной безопасности и укрепление восточного фланга НАТО, поддержку Украины, последовательность  и усиление санкций против России и ее союзника —  Беларуси. 

Шимоните также примет участие в Копенгагенском саммите по демократии и выступит с докладом о сопротивлении авторитаризму.

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