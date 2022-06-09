Турция поставила условия Швеции и Финляндии для членства в НАТО — СМИ

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Настойчивое воздержание от обсуждения своих отношений с террористическими организациями со стороны тех, кто предложил нам проявлять гибкость в отношении расширения НАТО, доказывает оправданность нашей решительной позиции».

Обеим странам было предложено поддержать Анкару в ее борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партиейКурдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалами.

При этом было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом.

В то же время странам следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах. Также Турция предложила не разрешать деятельность FETÖ, проводимую в странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ.

Кроме того, Швеция и Финляндия должны уделять особое внимание депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом. Также Стокгольм и Хельсинки должны ввести запрет на демонстрации террористическими организациями, таким как РПК.А еще Турция предложила Швеции и Финляндии снять ограничения оборонной промышленности против нее, а также попросила поделиться разведданными.

В издании подчеркнули, что если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не изменит свою позицию насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкая сторона не даст свое согласие, пока скандинавские страны не откажутся сотрудничать с представителями Рабочей партии Курдистана.