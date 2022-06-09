В Украине создали лагерь для военнопленных

7 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что все российские военнопленные содержатся в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же для них был создан лагерь, где им было обеспечено полноценное питание, необходимые средства гигиены и связь с Красным Крестом, передает polskieradio.pl
Уточняется, что там содержатся военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену. В связи с этим Украина ожидает, что в РФ украинские пленные будут содержатся также:
«Как только пленные будут отправлены или обменены, российская сторона сразу же спросит, как они содержались, что там происходило».
Министр юстиции подчеркнул, что уcловия содержания российских военнопленных даже лучше, чем обычных заключенного или осужденного.
По словам Дениса Малюськи, главная цель для Украины – удерживать российских военнопленных таким образом, чтобы не было никаких обвинений в отношении пыток и военных преступлений, потому что РФ содержит украинских военнопленных в разных условиях – это может быть нейтральное отношение в следственных изоляторах, но есть и случаи пыток, и ненадлежащего отношения.