В Украине создали лагерь для военнопленных

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7 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что все российские военнопленные содержатся в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же для них был создан лагерь, где им было обеспечено полноценное питание, необходимые средства гигиены и связь с Красным Крестом, передает polskieradio.pl

Уточняется, что там содержатся военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену. В связи с этим Украина ожидает, что в РФ украинские пленные будут содержатся также: