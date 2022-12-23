Комитет Конгресса рекомендует не допускать Трампа к президентским выборам

Председатель комитета Бенни Томпсон написал в предисловии к отчету: «Основываясь на информации, представленной на наших слушаниях ранее в этом году, мы представим новые выводы о кампании давления Трампа на чиновников местного уровня вплоть до его вице-президента, организованной и разработанной исключительно для того, чтобы подавить волю избирателей и удержаться на посту после окончания его срока полномочий».

Издание The Hill пишет, что комитет рекомендовал минюсту США провести расследование деятельности Трампа по четырем пунктам, в том числе по обвинению в подстрекательстве, содействии мятежу и воспрепятствовании официальному разбирательству.

15 ноября бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на президентский пост в 2024 году. Выступая перед журналистами на территории своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп заявил: «Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и могущественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США». По словам Трампа, «мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация». «Мы еще не достигли этого пика. Хотите верьте, хотите нет».