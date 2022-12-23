Шимкус: наиболее значительно на инфляцию в 2023 году повлияют цены на продукты питания

«Пересмотр прогнозов в этом году в сторону повышения в основном связан с более высокими фактическими данными, в следующем году мы ожидаем, что структура инфляционных факторов немного изменится», — сказал Шимкус на пресс-конференции в понедельник.

«В этом году наибольшее влияние оказывают цены на энергоносители, мы видим, что это меняется, и на рост цен на следующий год больше всего начинают влиять цены на продукты питания и быстрая инфляция в сфере услуг», — добавил он.

Шимкус отмечает, что в ноябре цены на энергоносители были почти на 50% выше, чем год назад, а в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они были на 73% больше.

По словам главы БЛ, темпы инфляции уже достигли своего пика и начинают замедляться, а годовая инфляция должна достичь однозначной цифры летом следующего года.

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