Председатель Евросовета заявил о необходимости коммуникации с Путиным

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Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что необходимо сохранять коммуникацию с главой Кремля Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов. Об этом он сказал в интервью журналисту Алексею Венедиктову которое было опубликовано 23 декабря на YouTube-канале RTVI, передает ТАСС.

«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех времен, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным. У меня сохранились каналы коммуникации с Путиным, даже если вот уже несколько месяцев я с ним не общался», — отметил Шарль Мишель.