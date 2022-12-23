Председатель Евросовета заявил о необходимости коммуникации с Путиным

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что необходимо сохранять коммуникацию с главой Кремля Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов. Об этом он сказал в интервью журналисту Алексею Венедиктову которое было опубликовано 23 декабря на YouTube-канале RTVI, передает ТАСС.
«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех времен, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным. У меня сохранились каналы коммуникации с Путиным, даже если вот уже несколько месяцев я с ним не общался», — отметил Шарль Мишель.
По его словам, «стоит сохранить этот канал коммуникации, чтобы пробовать управлять гуманитарной ситуацией, пробовать аргументировать и оспаривать позицию».
Председатель Евросовета также заявил, что контакты с РФ позволяют «поддерживать работу ООН и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в плане возможности транспортировки по морю сельскохозяйственных продуктов и удобрений, которые могут быть экспортированы в развивающиеся страны, что снизит риски голода по всему миру.
«Я хочу сказать, что в переговорах с Кремлем есть разные цели: краткосрочные цели, цель избежать серьезной эскалации конфликта, включая ядерную угрозу, это вообще главная цель, также цели, связанные с глобальной ситуацией и рисками продуктового кризиса, которые сопровождались переговорами членов ООН, Украины и России. Через эти каналы европейские лидеры имеют возможность донести до Путина то, как они видят ситуацию со своей точки зрения», — отметил Шарль Мишель.korrespondent.net