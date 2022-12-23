Чтобы не остаться без покупок: работа магазинов в праздники 

В канун Нового года (31 декабря) магазины Norfa будут работать до 20 час., а в первый день Нового года (1 января) будут закрыты. 2 января магазины сети откроются в обычном режиме.

В канун Рождества (24 декабря) магазины Maxima по всей Литве будут открыты до 19 час. В первый день Рождества (25 декабря) магазины Maxima будут закрыты. Во второй день Рождества (26 декабря) магазины Maxima откроются позже, с 9 утра, но закроются в обычное время.

В канун Нового года (31 декабря) магазины Maxima будут работать на несколько часов короче: покупки можно сделать до 21 час., а в некоторых магазинах – до 19 час. или 20 час. 1 января магазины Maxima будут закрыты.

Магазины Lidl будут закрыты на Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января). В остальные дни праздничного периода сеть будет закрываться раньше. В канун Рождества (24 декабря) – в 17 час., а в канун Нового года (31 декабря) – в 20 час. Во второй день Рождества (26 декабря) все магазины Lidl будут открыты с 10 утра до 8 вечера. В остальные дни между праздниками магазины Lidl будут работать в обычном режиме.

Все супермаркеты Rimi в Литве будут закрыты 24 декабря в 8 часов вечера, а 26 декабря откроются только с 9 часов утра и будут работать также до 8 часов вечера. 25 декабря магазины работать не будут.

В канун Нового года (31 декабря) все магазины Rimi будут открыты до 21 час. Если 1 января у вас закончились продукты, вы сможете заказать их на дом через Rimi.lt с 13.00 до 18.00 или забрать в дежурных магазинах. «Дежурить» будут 28 магазинов – с 10 до 18 ч.

Сеть супермаркетов Iki сообщила, 24 декабря, в Сочельник, магазины закроются в 20 часов. 25 декабря магазины будут закрыты. 26 декабря магазины будут работать с 9 до 20 часов. 31 декабря магазины Iki закроются в 20 ч. 1 января будут работать с 10 до 18 часов. Для удобства жителей в Старом городе Вильнюса круглосуточно будет работать автономный магазин IKI Express 24/7 (ул. Диджейи, 6). С 23 до 7 ч. в магазин можно попасть, пользуясь приложением сети. Можно пользоваться услугами электронного магазина iki.lt.

В первый день Рождества, 25 декабря, ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй по традиции не будут работать – будут закрыты магазины, кафе и рестораны, места развлечений. В Сочельник все закроется раньше, а 1 января в ТЦ будут работать только кафе и рестораны и некоторые места развлечений.

24 декабря магазины в ТЦ Akropolis закроются в 17 ч., в 16 ч. закроются кинотеатр и банковские отделения. Maxima и Eurovaistinė в Вильнюсе будут работать до 19 ч., Ermitažas в Вильнюсе и Eurovaistinė в Клайпеде и Шяуляй закроются в 18 ч. 25 декабря ТЦ в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй будут закрыты.

26 декабря будут работать Maxima, Eurovaistinė, а в Вильнюсе и Ermitažas – до 19 часов. Магазины и места предоставления услуг будут работать с 10 до 21 ч., кафе, рестораны, места развлечений – до 22 ч., ледовая арена в Вильнюсе закроется в 21 ч. Maxima в Вильнюсе будет работать до 23 ч., в Клайпеде и Шяуляй – до 22 ч. 26 декабря не будут работать банковские отделения в Вильнюсе и Клайпеде, в Шяуляй они закроются в 21 ч. Eurovaistinė 26 декабря в Шяуляй будет работать до 19 час.

31 декабря магазины и места предоставления услуг ТЦ в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй будут работать до 20 ч., в 21 ч. закроется Maximа. Кинотеатр в Вильнюсе закроется в 16 ч., в Клайпеде и Шяуляй в 20 ч., ледовая арена в Вильнюсе – в 19.30, в Клайпеде и Шяуляй – в 20 ч., в Вильнюсе и Клайпеде Eurovaistinė закроется в 20 ч., а в Шяуляй – в 19 ч. Банки в Клайпеде до 18 ч., а в Шяуляй и Вильнюсе – до 20 ч.

1 января в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй в ТЦ Akropolis не будут работать все магазины и банки. В Шяуляй и Клайпеде кафе и рестораны откроются с 12 ч. и будут работать до 22 ч., в Вильнюсе ледовая арена закроется в 21 ч. В Шяуляй ледовая арена 1 января работать не будет, будут закрыты кафе и рестораны, будут работать только боулинг и кинотеатр. Казино во всех ТЦ будут работать круглосуточно. 1 января в вильнюсский Akropolis можно будет войти только через 3 и 4 входы, в клайпедский – через 4, а в шяуляйский – через 3-й этаж.

Информация «ЛК», BNS