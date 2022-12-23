Общественная цена на электроэнергию с января вырастет на 17%, газ дорожает на 17-37

Между тем цена природного газа Ignitis для потребителей, использующих его для приготовления пищи (первая группа), с января 2023 года с компенсацией государства составит 1,40 евро (без компенсации — 2,39 евро за кубометр) — на 37,3% больше, чем сейчас, для потребителей, использующих газ для отопления жилья (до 20 тысяч кубометров в год) (вторая группа) — 0,92 евро (1,91 евро) — на 19,5% больше, а еще больше цена будет для тех, кто сжигает газ (третья группа) — 0,88 евро (1,87 евро) — на 17,3% выше.

По данным Ignitis, средний месячный счет увеличится примерно на 1,58 евро для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, и примерно на 14 евро для тех, кто использует его для отопления жилья.

Согласно утвержденному правительством порядку, в первом полугодии 2023 года государство будет покрывать до 28,5 цента за кВтч электроэнергии для бытовых потребителей. В то время компенсация за газ будет составлять 99 центов за кубический метр.

Сейчас государство выплачивает компенсацию в размере 54 центов за газ и до 9 центов за электричество.

Между тем Министерство энергетики заявило, что на компенсации в первом полугодии в зависимости от потребления может потребоваться около 530 млн евро. В первом полугодии на компенсацию цен на электроэнергию направлено более 330 млн евро, цен на газ — почти 198 млн евро.



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