Сейм увеличил помощь Литвы в обучении украинских военных

«Усилия союзников по увеличению поддержки Украины посредством военной подготовки расширяются, запускаются новые миссии поддержки Украины. Литва будет активно способствовать им, потому что наша безопасность зависит от безопасности Украины. Мы будем поддерживать Украину до победы, а после войны продолжим обучение украинских военных», — отмечает министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как сообщило Министерство обороны, в 2023 году литовская армия будет обучать около 1500 украинских военнослужащих, из которых 1100 будут находиться в Литве.



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