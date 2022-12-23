Сейм увеличил помощь Литвы в обучении украинских военных

В пятницу Сейм единогласно одобрил участие литовских воинских частей в двух новых международных операциях, сообщает отдел по связям с общественностью литовского парламента.
В резолюции, принятой 103 голосами «за», Сейм согласился допустить в следующем году до 40 военнослужащих и гражданских служащих системы обороны для участия в операции ЕС по военной поддержке Украины в государствах-членах Сообщества, до 25 военнослужащих и гражданских служащих системы обороны — в международной операции под руководством Великобритании с целью обучения украинской армии Interflex.
«Усилия союзников по увеличению поддержки Украины посредством военной подготовки расширяются, запускаются новые миссии поддержки Украины. Литва будет активно способствовать им, потому что наша безопасность зависит от безопасности Украины. Мы будем поддерживать Украину до победы, а после войны продолжим обучение украинских военных», — отмечает министр обороны Арвидас Анушаускас.
Как сообщило Министерство обороны, в 2023 году литовская армия будет обучать около 1500 украинских военнослужащих, из которых 1100 будут находиться в Литве.
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