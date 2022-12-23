Рождество: от закусок до десертов

В Сочельник на столе должно быть 12 блюд — для каждого сытного месяца года, рождественские облатки на подушке из сена, символизирующие рождение малыша Иисуса, набор посуды для тех, кого с нами нет. В отличие от шумного и разгульного Рождества, Сочельник празднуется в кругу семьи, близкие произносят молитву или слова благодарения, взявшись за руки, делятся облаткой, при этом говорят друг другу пожелания.
Это последний день поста и, согласно традиции, блюда готовят из рыбы, грибов, овощей, варят кисель и подают выпечку с маком. Хозяйкам придется похлопотать, но это тот вечер, когда своим близким мы дарим лучшее — время, любовь, опеку. И — 12 вкуснейших блюд домашней кухни.
Итак, праздничное меню. На холодное — два салата: с сельдью, крабовыми палочками и сыром; шикарный закусочный бутербродный торт; яркий свекольный мусс с рыбой; рулет из лаваша с грибами; нежное селедочное масло; фаршированный чернослив и закуска с печеными шампиньонами. На горячее подадим порционные горшочки с рыбой и печеными огурцами. И на десерт — маково-кокосовый пирог, кисель и желе с ягодами.
Закусочный бутербродный торт с сыром
Торт получается очень нежным, к тому же будет отличным по вкусу и на второй день. До подачи храните в холодильнике.
Рецепт таков. Отварите морковь и два яйца, остудите, яйца нарежьте колечками. Одну селедку очистите от кожи и костей, мелко порежьте (или используйте готовое филе), заправьте майонезом (достаточно столовой ложки). Половину буханки хлеба поставьте срезом вниз, с одной стороны срежьте корочку и отрежьте большой квадратный пласт. У половины белого хлеба отрежьте два пласта. Белый «ломоть» хлеба смажьте сливочным маслом, выложите на него измельченную селедку. Накройте черным хлебом, тоже смажьте маслом и выложите яйца. Затем — снова белый хлеб. Верх и бока торта смазываем смесью из 2 ст. л. майонеза, 100 г тертого твердого сыра и 50 г сливочного масла. Украшаем торт зеленью и цветами из вареной моркови.
Свекольный мусс с селедкой
Важно подобрать красивые формочки, в которых мусс будет застывать. Подойдут и детские формы для «бабок».
А готовим мусс так. Небольшую свеклу (400 г) запеките в духовке в фольге, остудите и очистите. 10 г желатина разведите в небольшом количестве кипятка. 200 г селедочного филе, свеклу, 3 ст. ложки майонеза, столовую ложку хрена взбейте блендером до однородной массы. Добавьте желатин и еще раз прокрутите. Выложите готовый мусс в силиконовые или металлические формочки и поставьте в холодильник до полного застывания. Подавайте свекольный мусс на листьях салата, крекерах или хлебе.
Салат «Нежный» с крабовыми палочками
Это легкий и простой в приготовлении салат для любителей крабовых палочек. Его можно выложить слоями в стеклянные бокалы на ножке, будет выглядеть потрясающе.
Отварите три яйца, остудите, отделите белки и желтки. Отдельно натрите на терке яблоко, 100 г крабовых палочек, 80 г желтого сыра, белки, желтки. Яблоко сбрызните соком лимона. На блюдо выкладывайте салат слоями снизу, каждый промазывая майонезом: белки, сыр, крабовые палочки (немного оставьте для украшения), яблоко, желтки. Украсьте зеленью и крабовыми палочками.
Рулет с грибами и сыром
Закуска для любого стола — бюджетная, простая в приготовлении, вкусная. Грибы можете использовать любые — вареные и замороженные, маринованные или соленые. В рецепте — шампиньоны.
Луковицу и 250 г шампиньонов мелко порежьте и обжарьте на растительном масле. Лаваш разверните, смажьте с одной стороны майонезом, заверните в один слой книжкой (майонезом внутрь) и снова смажьте майонезом. Смешайте зажарку с 100 г тертого плавленого сыра, измельченной зеленью, распределите по лавашу и сверните рулетом. Оберните пищевой пленкой и отправляйте в холодильник на пару часов. Перед подачей нарежьте кольцами.
Салат с сельдью «Фаворит»
«Гвоздь» этого салата — орехи. Используйте любимые, измельчите в ступке так, чтобы попадались и кусочки покрупнее. Для салата отварите две моркови, большую картофелину, два яйца. Остудите и почистите. Синюю луковицу мелко порежьте, картошку и морковь натрите на терке, часть целой моркови можно оставить для украшения. Селедку надо очистить от кожи и костей и нарезать мелким кубиком. Можно использовать готовое филе, но селедочка с головой всегда вкуснее. Рыбу отдельно смешайте с яблочным уксусом, горчицей и майонезом (по чайной ложке).
Собираем слоеный салат в миску, креманки, бокалы или выкладываем на плоском блюде в круглую форму для торта (без дна). Начинаем с нижнего слоя и движемся вверх, каждый слой промазываем майонезом: лук, селедка, картофель, яйца, морковь. Снимаем форму, смазываем верх и бока салата майонезом, посыпаем рублеными грецкими орехами (треть стакана). Украшаем зеленью и отправляем в холодильник на 20 минут.
Селедочное масло
Такое масло можно просто подать в закрывающейся баночке, пусть гости берут и намазывают на хлеб или крекеры. А можно приготовить маленькие бутерброды — на хлебе, чипсах, кружке вареного картофеля. Масло готовим так.
В чашу блендера положите филе одной селедки (или другой рыбы), 200 г размягченного сливочного масла, чайную ложку горчицы, вареное яйцо. Взбейте на импульсном режиме. Добавьте пару ложек лимонного сока, измельченный укроп или пару каперсов, снова прокрутите. Лучше, когда масса неоднородная, с кусочками. Выложите в банку с крышкой и остудите.
Буюрди с шампиньонами
Это горячая закуска из печеных шампиньонов с фетой. Просто и сытно! 300 г феты или брынзы раскрошите руками в маленькую форму для запекания. 4-5 шампиньонов, небольшую луковицу и дольку чеснока порежьте пластинками и выложите поверх сыра. По столовой ложке оливкового масла и бальзамического уксуса влейте в мисочку, добавьте к ним 1,5 ч.л. меда, перемешайте, вылейте на грибы с сыром. Посыпьте мускатным орехом, накройте фольгой и отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Через 10 минут снимите фольгу и запекайте еще 10 минут.
«Мидии» из чернослива
Эта закуска готовится за считанные минуты и очень эффектно смотрится на столе. 50 г очищенных грецких орехов слегка обжарьте на сухой горячей сковороде. 300 г вяленого чернослива замочите на пять минут в горячей воде, затем воду слейте и просушите сливы бумажным полотенцем и надрежьте острым ножом вдоль с одной стороны до середины. Для начинки смешайте 100 г тертого желтого сыра, измельченные в ступке орехи, пропущенный через пресс зубчик чеснока, два вареных яичных желтка и измельченную петрушку. Фаршируйте чернослив и охладите перед подачей.
Горшочки с рыбой и печеными огурцами
Да, мы будем запекать соленые огурцы! Вкус будет потрясающим! Две луковицы порежьте крупными полукольцами, обжарьте на масле до мягкости. Шесть картошек почистите, разрежьте на четыре части и проварите до закипания, затем воду слейте. 500 г рыбного филе нарежьте кусочками (чтобы удобно было положить в рот), посолите, поперчите и обжарьте в течение нескольких минут, выложив в сковороду, где жарился лук, и добавив еще ложку-две масла. Два соленых огурца нарежьте полукольцами. Выкладываем по горшочкам слоями наши заготовки. На дно — лук, затем картофель и рыба. Три столовые ложки томатной пасты разведите кипяченой водой или бульоном, залейте в горшки до половины. Сверху выложите огурцы и отправляйте в духовку при температуре 220-240 градусов на 50 минут. Подавайте прямо в горшках с зеленью и сметаной.
Сладкий стол
Вместо предложенного в меню пирога вы можете испечь маковый рулет, дрожжевые булочки или рассыпчатое печенье с маком по любимому рецепту. Кисель рекомендуем кисленький — на клюкве, бруснике, малине. Самим готовить его не обязательно. Можно использовать готовую порошковую смесь. То же можно сказать и о желе. Просто добавьте в холодное лакомство ягод, фруктов либо залейте слоями.
Маково-кокосовый пирог
Сочный, красивый, очень вкусный — такой пирог порадует любого! Начнем с бисквита. В глубокой миске взбейте три яйца с полстакана сахара до плотных пиков. Добавьте стакан мака, стакан кокосовый стружки, перемешайте. 150 г сливочного масла растопите в сотейнике и остудите, добавьте в тесто. Взбейте. Продолжая взбивать, влейте 200 мл сметаны. Стакан муки и 10 г разрыхлителя просейте в тесто, периодически массу помешивая. Запекайте в застеленной пергаментом форме в течение 25-30 минут при 180 градусах. Готовность проверяйте зубочисткой.
Для заварного крема миксером взбейте два яйца, стакан сахара, 4 ст.л. муки и полстакана молока. Масса должна быть однородной. Добавьте еще 1,5 стакана теплого молока (всего для крема надо 400 мл) и доведите крем до загустения на маленьком огне — на паровой бане или в кастрюле с двойным дном. Постоянно помешивайте! Крем остудите и добавьте 200 г сливочного масла комнатной температуры, взбейте до пышности. Большую тарелку застелите двумя листиками бумаги, стык должен приходиться на центр. Это делаем для того, чтобы, когда торт будет собран, потянуть за листы с разных сторон и радоваться чистой тарелке. Остывший бисквит разрежьте на три коржа. Каждый корж, верх и бока торта смажьте заварным кремом. Украсьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Желе из йогурта и винограда
Желе с виноградом готовят редко, признайтесь! А мы же хотим удивлять! Приступим. 150 г винограда промойте, просушите, ягоды порежьте вдоль пополам. Лучше берите сорта без косточек! 70 мл виноградного сока (из необходимых 200 мл) нагрейте и соедините с 1,5 ч.л. желатина. Перемешайте, оставьте до растворения. Затем половину желатина соедините с оставшимся соком. Разложите виноград по креманкам и залейте смесью сока с желатином, поставьте на час в холодильник до застывания желе. Если оставшийся желатин остыл, прогрейте и смешайте с 150 мл йогурта комнатной температуры и столовой ложкой сахара. Аккуратно вылейте на первый слой йогуртовую смесь и снова — в холодильник, до полного застывания. Помните, что вы всегда можете развести готовое желе и наградить себя чашечкой кофе!
Кисель из замороженной клюквы
200 г замороженной клюквы выложите в кастрюлю, добавьте пару ложек воды и прогрейте пару минут. Затем протрите ягоды через сито. Жмых залейте двумя литрами воды и варите после закипания пять минут, добавьте 70 г сахара и перемешайте. В 150 мл воды растворите столовую ложку картофельного крахмала и вылейте в кастрюлю, прогрейте, но ни в коем случае не кипятите! Снимите с огня и добавьте выжатый сок. Охладите и подавайте в кувшине.
Отличного вам Рождества! Будьте счастливы, спокойны, богаты и чаще улыбайтесь!