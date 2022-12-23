Рождество: от закусок до десертов

Итак, праздничное меню. На холодное — два салата: с сельдью, крабовыми палочками и сыром; шикарный закусочный бутербродный торт; яркий свекольный мусс с рыбой; рулет из лаваша с грибами; нежное селедочное масло; фаршированный чернослив и закуска с печеными шампиньонами. На горячее подадим порционные горшочки с рыбой и печеными огурцами. И на десерт — маково-кокосовый пирог, кисель и желе с ягодами.

Закусочный бутербродный торт с сыром

Торт получается очень нежным, к тому же будет отличным по вкусу и на второй день. До подачи храните в холодильнике.

Рецепт таков. Отварите морковь и два яйца, остудите, яйца нарежьте колечками. Одну селедку очистите от кожи и костей, мелко порежьте (или используйте готовое филе), заправьте майонезом (достаточно столовой ложки). Половину буханки хлеба поставьте срезом вниз, с одной стороны срежьте корочку и отрежьте большой квадратный пласт. У половины белого хлеба отрежьте два пласта. Белый «ломоть» хлеба смажьте сливочным маслом, выложите на него измельченную селедку. Накройте черным хлебом, тоже смажьте маслом и выложите яйца. Затем — снова белый хлеб. Верх и бока торта смазываем смесью из 2 ст. л. майонеза, 100 г тертого твердого сыра и 50 г сливочного масла. Украшаем торт зеленью и цветами из вареной моркови.

Свекольный мусс с селедкой

Важно подобрать красивые формочки, в которых мусс будет застывать. Подойдут и детские формы для «бабок».

А готовим мусс так. Небольшую свеклу (400 г) запеките в духовке в фольге, остудите и очистите. 10 г желатина разведите в небольшом количестве кипятка. 200 г селедочного филе, свеклу, 3 ст. ложки майонеза, столовую ложку хрена взбейте блендером до однородной массы. Добавьте желатин и еще раз прокрутите. Выложите готовый мусс в силиконовые или металлические формочки и поставьте в холодильник до полного застывания. Подавайте свекольный мусс на листьях салата, крекерах или хлебе.

Салат «Нежный» с крабовыми палочками

Это легкий и простой в приготовлении салат для любителей крабовых палочек. Его можно выложить слоями в стеклянные бокалы на ножке, будет выглядеть потрясающе.

Отварите три яйца, остудите, отделите белки и желтки. Отдельно натрите на терке яблоко, 100 г крабовых палочек, 80 г желтого сыра, белки, желтки. Яблоко сбрызните соком лимона. На блюдо выкладывайте салат слоями снизу, каждый промазывая майонезом: белки, сыр, крабовые палочки (немного оставьте для украшения), яблоко, желтки. Украсьте зеленью и крабовыми палочками.

Рулет с грибами и сыром

Закуска для любого стола — бюджетная, простая в приготовлении, вкусная. Грибы можете использовать любые — вареные и замороженные, маринованные или соленые. В рецепте — шампиньоны.

Луковицу и 250 г шампиньонов мелко порежьте и обжарьте на растительном масле. Лаваш разверните, смажьте с одной стороны майонезом, заверните в один слой книжкой (майонезом внутрь) и снова смажьте майонезом. Смешайте зажарку с 100 г тертого плавленого сыра, измельченной зеленью, распределите по лавашу и сверните рулетом. Оберните пищевой пленкой и отправляйте в холодильник на пару часов. Перед подачей нарежьте кольцами.

Салат с сельдью «Фаворит»

«Гвоздь» этого салата — орехи. Используйте любимые, измельчите в ступке так, чтобы попадались и кусочки покрупнее. Для салата отварите две моркови, большую картофелину, два яйца. Остудите и почистите. Синюю луковицу мелко порежьте, картошку и морковь натрите на терке, часть целой моркови можно оставить для украшения. Селедку надо очистить от кожи и костей и нарезать мелким кубиком. Можно использовать готовое филе, но селедочка с головой всегда вкуснее. Рыбу отдельно смешайте с яблочным уксусом, горчицей и майонезом (по чайной ложке).

Собираем слоеный салат в миску, креманки, бокалы или выкладываем на плоском блюде в круглую форму для торта (без дна). Начинаем с нижнего слоя и движемся вверх, каждый слой промазываем майонезом: лук, селедка, картофель, яйца, морковь. Снимаем форму, смазываем верх и бока салата майонезом, посыпаем рублеными грецкими орехами (треть стакана). Украшаем зеленью и отправляем в холодильник на 20 минут.

Селедочное масло

Такое масло можно просто подать в закрывающейся баночке, пусть гости берут и намазывают на хлеб или крекеры. А можно приготовить маленькие бутерброды — на хлебе, чипсах, кружке вареного картофеля. Масло готовим так.

В чашу блендера положите филе одной селедки (или другой рыбы), 200 г размягченного сливочного масла, чайную ложку горчицы, вареное яйцо. Взбейте на импульсном режиме. Добавьте пару ложек лимонного сока, измельченный укроп или пару каперсов, снова прокрутите. Лучше, когда масса неоднородная, с кусочками. Выложите в банку с крышкой и остудите.

Буюрди с шампиньонами

Это горячая закуска из печеных шампиньонов с фетой. Просто и сытно! 300 г феты или брынзы раскрошите руками в маленькую форму для запекания. 4-5 шампиньонов, небольшую луковицу и дольку чеснока порежьте пластинками и выложите поверх сыра. По столовой ложке оливкового масла и бальзамического уксуса влейте в мисочку, добавьте к ним 1,5 ч.л. меда, перемешайте, вылейте на грибы с сыром. Посыпьте мускатным орехом, накройте фольгой и отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Через 10 минут снимите фольгу и запекайте еще 10 минут.

«Мидии» из чернослива

Эта закуска готовится за считанные минуты и очень эффектно смотрится на столе. 50 г очищенных грецких орехов слегка обжарьте на сухой горячей сковороде. 300 г вяленого чернослива замочите на пять минут в горячей воде, затем воду слейте и просушите сливы бумажным полотенцем и надрежьте острым ножом вдоль с одной стороны до середины. Для начинки смешайте 100 г тертого желтого сыра, измельченные в ступке орехи, пропущенный через пресс зубчик чеснока, два вареных яичных желтка и измельченную петрушку. Фаршируйте чернослив и охладите перед подачей.

Горшочки с рыбой и печеными огурцами

Да, мы будем запекать соленые огурцы! Вкус будет потрясающим! Две луковицы порежьте крупными полукольцами, обжарьте на масле до мягкости. Шесть картошек почистите, разрежьте на четыре части и проварите до закипания, затем воду слейте. 500 г рыбного филе нарежьте кусочками (чтобы удобно было положить в рот), посолите, поперчите и обжарьте в течение нескольких минут, выложив в сковороду, где жарился лук, и добавив еще ложку-две масла. Два соленых огурца нарежьте полукольцами. Выкладываем по горшочкам слоями наши заготовки. На дно — лук, затем картофель и рыба. Три столовые ложки томатной пасты разведите кипяченой водой или бульоном, залейте в горшки до половины. Сверху выложите огурцы и отправляйте в духовку при температуре 220-240 градусов на 50 минут. Подавайте прямо в горшках с зеленью и сметаной.

Сладкий стол

Вместо предложенного в меню пирога вы можете испечь маковый рулет, дрожжевые булочки или рассыпчатое печенье с маком по любимому рецепту. Кисель рекомендуем кисленький — на клюкве, бруснике, малине. Самим готовить его не обязательно. Можно использовать готовую порошковую смесь. То же можно сказать и о желе. Просто добавьте в холодное лакомство ягод, фруктов либо залейте слоями.

Маково-кокосовый пирог

Сочный, красивый, очень вкусный — такой пирог порадует любого! Начнем с бисквита. В глубокой миске взбейте три яйца с полстакана сахара до плотных пиков. Добавьте стакан мака, стакан кокосовый стружки, перемешайте. 150 г сливочного масла растопите в сотейнике и остудите, добавьте в тесто. Взбейте. Продолжая взбивать, влейте 200 мл сметаны. Стакан муки и 10 г разрыхлителя просейте в тесто, периодически массу помешивая. Запекайте в застеленной пергаментом форме в течение 25-30 минут при 180 градусах. Готовность проверяйте зубочисткой.

Для заварного крема миксером взбейте два яйца, стакан сахара, 4 ст.л. муки и полстакана молока. Масса должна быть однородной. Добавьте еще 1,5 стакана теплого молока (всего для крема надо 400 мл) и доведите крем до загустения на маленьком огне — на паровой бане или в кастрюле с двойным дном. Постоянно помешивайте! Крем остудите и добавьте 200 г сливочного масла комнатной температуры, взбейте до пышности. Большую тарелку застелите двумя листиками бумаги, стык должен приходиться на центр. Это делаем для того, чтобы, когда торт будет собран, потянуть за листы с разных сторон и радоваться чистой тарелке. Остывший бисквит разрежьте на три коржа. Каждый корж, верх и бока торта смажьте заварным кремом. Украсьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Желе из йогурта и винограда

Желе с виноградом готовят редко, признайтесь! А мы же хотим удивлять! Приступим. 150 г винограда промойте, просушите, ягоды порежьте вдоль пополам. Лучше берите сорта без косточек! 70 мл виноградного сока (из необходимых 200 мл) нагрейте и соедините с 1,5 ч.л. желатина. Перемешайте, оставьте до растворения. Затем половину желатина соедините с оставшимся соком. Разложите виноград по креманкам и залейте смесью сока с желатином, поставьте на час в холодильник до застывания желе. Если оставшийся желатин остыл, прогрейте и смешайте с 150 мл йогурта комнатной температуры и столовой ложкой сахара. Аккуратно вылейте на первый слой йогуртовую смесь и снова — в холодильник, до полного застывания. Помните, что вы всегда можете развести готовое желе и наградить себя чашечкой кофе!

Кисель из замороженной клюквы

200 г замороженной клюквы выложите в кастрюлю, добавьте пару ложек воды и прогрейте пару минут. Затем протрите ягоды через сито. Жмых залейте двумя литрами воды и варите после закипания пять минут, добавьте 70 г сахара и перемешайте. В 150 мл воды растворите столовую ложку картофельного крахмала и вылейте в кастрюлю, прогрейте, но ни в коем случае не кипятите! Снимите с огня и добавьте выжатый сок. Охладите и подавайте в кувшине.

Отличного вам Рождества! Будьте счастливы, спокойны, богаты и чаще улыбайтесь!