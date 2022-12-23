TOP,Сегодня в мире

Столтенберг озвучил намерения РФ насчет нового наступления на Украину

Doorstep Statement by NATO Secretary General Jens Stoltenberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия надеется заморозить войну против Украины и не ищет мира. Она хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению. Об этом Столтенберг заявил в своей колонке, опубликованной в Financial Times.

По его словам, за последние месяцы в России мобилизовали более 200 тысяч дополнительных военных и продемонстрировали готовность нести большое количество потерь.

реклама

«Они стремятся получить больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, таких как Иран. Россия надеется заморозить войну, чтобы разрешить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», — отметил генсек НАТО.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать вывод оккупационных войск на Рождество как шаг к прекращению конфликта, но Москва это категорически отвергла.

«Это Путин начал войну. Он может покончить с этим сегодня, отведя свои войска из Украины. Сейчас он не проявляет никаких признаков того, что ищет настоящий мир», — заявил Столтенберг.

Напомним, ранее он говорил, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля и превратиться в войну между Россией и НАТО.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *