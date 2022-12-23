Столтенберг озвучил намерения РФ насчет нового наступления на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия надеется заморозить войну против Украины и не ищет мира. Она хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению. Об этом Столтенберг заявил в своей колонке, опубликованной в Financial Times.
По его словам, за последние месяцы в России мобилизовали более 200 тысяч дополнительных военных и продемонстрировали готовность нести большое количество потерь.
«Они стремятся получить больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, таких как Иран. Россия надеется заморозить войну, чтобы разрешить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», — отметил генсек НАТО.
Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать вывод оккупационных войск на Рождество как шаг к прекращению конфликта, но Москва это категорически отвергла.
«Это Путин начал войну. Он может покончить с этим сегодня, отведя свои войска из Украины. Сейчас он не проявляет никаких признаков того, что ищет настоящий мир», — заявил Столтенберг.
Напомним, ранее он говорил, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля и превратиться в войну между Россией и НАТО.korrespondent.net