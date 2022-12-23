Столтенберг озвучил намерения РФ насчет нового наступления на Украину

«Они стремятся получить больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, таких как Иран. Россия надеется заморозить войну, чтобы разрешить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», — отметил генсек НАТО.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать вывод оккупационных войск на Рождество как шаг к прекращению конфликта, но Москва это категорически отвергла.

«Это Путин начал войну. Он может покончить с этим сегодня, отведя свои войска из Украины. Сейчас он не проявляет никаких признаков того, что ищет настоящий мир», — заявил Столтенберг.

Напомним, ранее он говорил, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля и превратиться в войну между Россией и НАТО.