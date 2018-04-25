Комитет сейма: что еще Литва могла бы сделать по БелАЭС

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Комитет по иностранным делам (КИД) сейма Литвы должен предложить парламенту, какие еще шаги ему следовало бы предпринять по поводу Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Это сообщил глава сейма Викторас Пранцкетис после встречи с представителями парламентских фракций.

«Вопрос очень актуальный, безопасность Литвы для нас важна, что нам следует стратегически делать дальше, как нам следует реагировать. Мы договорились, что КИД инициирует в своей повестке дня рассмотрение этого предложения и посоветует сейму, что мы могли бы делать дальше, какие документы инициировать, чтобы обеспечить безопасность Литвы», – сказал В. Пранцкетис во вторник журналистам в сейме.

Спикер сейма созвал представителей партий после получения обращения оппозиционной партии Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД).

В нем содержится призыв «не опускать руки и принципиально придерживаться стратегической и долгосрочной неизменной установки, что такая станция, нарушающая основные принципы ядерной безопасности, рядом с Литвой не может и не должна эксплуатироваться».

Предлагается прилагать реальные усилия, направленные на международную изоляцию островецкого проекта, обеспечение международной поддержки запрету на импорт электроэнергии с этой станции в страны Евросоюза (ЕС), прекращение проводимого в жизнь компанией Litgrid плана реорганизации электроэнергетической системы Северо-Восточной Литвы в той его части, чтобы осталась возможность оставить на длительное время потоки(электроэнергии) кольца БРЭЛЛ, а также чтобы электроэнергия из Белоруссии попадала в Латвию в обход энергосистемы Литвы.

Среди предлагаемых консерваторами действий – обсуждение возможности выхода из Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года, остановка любых инициатив, поощряющих сотрудничество с режимом белорусского президента Александра Лукашенко.

Участвовавший в совещании консерватор Дайнюс Крейвис подчеркнул, что необходимо поднять на более высокий уровень вопрос о попадании электроэнергии с небезопасной БелАЭС на рынок Литвы и других стран ЕС.

«Мы считаем, что позиция об отказе от покупки электроэнергии должна подняться на куда более высокий уровень, уровень всего ЕС», – сказал он.

Лидер парламентской оппозиции Юлюс Сабатаускас сказал, что предложения консерваторов следует тщательно рассмотреть.

«На мой взгляд, такие серьезные решения должны приниматься не в таком формате. Их следует очень подробно, детально продискутировать. Тут по народной мудрости – семь раз отмерь, один раз отрежь», – сказал Ю. Сабатаускас.

Представитель правящих социал-трудовиков Артурас Скарджюс назвал поведение консерваторов «предвыборным шоу».

«Я вижу фрагменты предвыборной кампании, потому что господин Д. Крейвис заявил, что после того, как сформируется предвыборная ситуация, после выборов 2020 года они проведут в жизнь это коммюнике, которое они предложили, в полном объеме, даже с выходом из Венской конвенции. Видно, что это предвыборное шоу», – сказал А. Скарджюс.

«Думаю, что сейм не должен мешать правительству и президенту в проведении внешней политики», – сказал он.