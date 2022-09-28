Комитет Сейма Литвы одобрил проект гражданского союза, он вернется в зал заседаний

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

В среду Комитет Сейма Литвы по вопросам права и правопорядка одобрил законопроект о гражданском союзе, узаконивающий однополое партнерство, и он вернется в зал заседаний.

«Итоги голосования: шесть «за», двое воздержались, один «против». Таким образом, проект закона и выводы комиссии утверждены», — сказал председатель комитета Стасис Шедбарас.