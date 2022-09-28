Комитет Сейма Литвы одобрил проект гражданского союза, он вернется в зал заседаний

В среду Комитет Сейма Литвы по вопросам права и правопорядка одобрил законопроект о гражданском союзе, узаконивающий однополое партнерство, и он вернется в зал заседаний.
«Итоги голосования: шесть «за», двое воздержались, один «против». Таким образом, проект закона и выводы комиссии утверждены», — сказал председатель комитета Стасис Шедбарас.
Комитет предложит Сейму одобрить этот проект.
Комитет также отклонил вариант проекта, предусматривавший определение близкой связи.
«Этот проект мы предложим Сейму отклонить», — сказал Шедбарас.
В мае Сейм приступил к рассмотрению двух упомянутых альтернативных проектов, направленных на регулирование отношений совместно проживающих, но не состоящих в браке лиц.
Законопроект о гражданском союзе был представлен как компромисс представителями правящих фракций, поддерживающих легализацию гендерно-нейтральных партнерств, тогда как поправки в Гражданский кодекс относительно легализации близких связей поддерживают более консервативные парламентарии.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено