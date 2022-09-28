Латвия объявила чрезвычайную ситуацию в приграничных с РФ регионах

Кроме этого, режим ЧС действует с 11 августа прошлого года в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в городе Даугавпилс — на этих территориях его продлили до 11 ноября 2022 года. Как известно, чрезвычайная ситуация была введена и неоднократно продолжалась из-за инспирированного минским режимом массового наплыва иностранных граждан, стремящихся проникнуть на территорию Латвии нелегально.

Также Кабинет министров постановил закрыть КПП в Педедзе и поручил погранохране усиленно контролировать границу с РФ, а также усиленно проверять граждан РФ на других КПП, еще действующих. В подкрепление сотрудникам погранохраны направят коллег из Госполиции и Службы госбезопасности, а также военнослужащих Национальных вооруженных сил.

Напомним, Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, желающим избежать мобилизации, или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза.