Латвия объявила чрезвычайную ситуацию в приграничных с РФ регионах

В связи с проводимой в России мобилизацией Кабинет министров Латвии решил ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких краях, граничащих с РФ, и закрыть один из пограничных контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает LSM.
«Такая мера вызвана необходимостью предотвратить угрозу внутренней безопасности Латвии, и режим ЧС на приграничных территориях — в Аугшдаугавском, Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях будет действовать до 26 декабря», — говорится в сообщении.
Кроме этого, режим ЧС действует с 11 августа прошлого года в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в городе Даугавпилс — на этих территориях его продлили до 11 ноября 2022 года. Как известно, чрезвычайная ситуация была введена и неоднократно продолжалась из-за инспирированного минским режимом массового наплыва иностранных граждан, стремящихся проникнуть на территорию Латвии нелегально.
Также Кабинет министров постановил закрыть КПП в Педедзе и поручил погранохране усиленно контролировать границу с РФ, а также усиленно проверять граждан РФ на других КПП, еще действующих. В подкрепление сотрудникам погранохраны направят коллег из Госполиции и Службы госбезопасности, а также военнослужащих Национальных вооруженных сил.
Напомним, Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, желающим избежать мобилизации, или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза.korrespondent.net