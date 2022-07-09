Комитет в Люксембурге не одобрил кандидатуру Давулиса в Общий суд ЕС

Она сказала, что пока не может указать причины, по которым эта кандидатура не подходит, так как не знакома со всей полученной информацией.

Это вторая отклоненная кандидатура, представленная Литвой на должность судьи Общего суда ЕС. В январе 2019 года кандидатура Гедиминаса Месониса, тогдашнего судьи Конституционного суда, не подошла оценочной комиссии.

Давулис был выдвинут на эту должность правительством после специальной процедуры отбора и одобрен Сеймом и президентом Гитанасом Науседой.

Представляясь Сейму, кандидат заявил, что интересуется правом Европейского Союза со времен учебы, и что с ним тесно связаны как его научная работа, так и профессиональные отношения.

Давулис получил юридическое образование в Вильнюсском университете в 1998 году и степень магистра во Фрайбургском университете в Германии. Преподает в ВУ с 1998 года, в 2012 году стал деканом Юридического факультета.

В настоящее время в Общем суде ЕС работают два судьи из Литвы – Римвидас Норкус, бывший судья Верховного суда Литвы, он был назначен в 2019 году с одобрения Сейма, а срок полномочий другого судьи, Виргиниюса Валанчюса, закончился в октябре прошлого года. Однако из-за разногласий по поводу нового кандидата он все еще работает.

Общий суд ЕС в основном рассматривает иски, связанные с правовыми актами институтов ЕС, в том числе государственные иски против Европейской Комиссии. Судьи назначаются в этот суд сроком на шесть лет.

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