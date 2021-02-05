Комитету сейма представлены четыре кандидатуры на посты послов Литвы

«Я не могу назвать ни фамилий, ни стран, таков закон, и это дело государственного престижа, мы оставляем право за принимающими странами сказать «нет», — отметил министр.

Согласование кандидатов, кроме представленных администрацией президента и Министерством иностранных дел кандидатур на посты послов в США и в Евросоюз, в комитете затянулось.

Согласно дипломатическим источникам, на эти должности обсуждались кандидатуры бывшего министра иностранных дел Линаса Линкявичюса и бывшего министра обороны Раймундаса Кароблиса.

Президент Г. Науседа некоторое время тому назад заявил, что не намерен назначать послами бывших министров Л. Линкявичюса и Р. Кароблиса, так как им необходим период «политического охлаждения».

Ранее президент также подтвердил, что желает видеть на посту представителя в Евросоюзе Вигандаса Янкунаса, работающего в настоящее время в Еврокомиссии.

Г. Ландсбергис заявил, что не считает, что долгий процесс согласования кандидатур на посты послов в иностранных государствах вредит престижу страны, так как переговоры — это процесс лучшего кандидата.

«Если мы не объявляем, куда назначаются эти люди, то это не наносит ущерба, мы ищем лучшего кандидата, взгляды разнятся, это такая внутренняя дискуссия. В Литве реально дискуссия идет о том, может ли человек, проработавший 30 лет на госслужбе, четыре года — министром, может ли он вернуться на госслужбу и работать дальше, об этом дискуссия», — отметил Г. Ландсбергис.

«Я считаю, что такое человек может и должен, так как мы посылаем нехороший сигнал всем госслужащим, которых также пытаемся привлечь в политическое поле, так как необходимы их экспертизы», — добавил он.

Он также заявил, что уверен, что посол в США будет назначен в ближайшее время. Назначить посла Литвы в Вашингтоне как можно скорее призвало бизнес-сообщество США — на прошлой неделе к президенту Литвы обратилась Американская бизнес-палата.

«Я надеюсь, что (посол в США будет назначен) в скором времени. Могу сказать и заверить, что Министерство иностранных дел готово и ждет голосования (в комитете), привезу хорошие новости и начинаем готовить документы, посылаем в принимающие страны и процесс идет дальше», — сказал Г. Ландсбергис.