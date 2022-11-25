Комитеты Сейма договорились выработать проект закона о приеме германской бригады

По словам председателя КНБО, наметки проекта было решено подготовить в Сейме, а не в правительстве, чтобы участвовали представители правящей партии и оппозиции, а выработать рабочий вариант планируется в течение двух-трех недель.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил после закрытого заседания двух комитетов, что закон будет четко отражать политическую волю в отношении стремления получить германскую бригаду в Литве, детализировать оборудование инфраструктуры и финансирование проекта.

«Три элемента — общая мобилизация политической воли, различные нюансы оборудования инфраструктуры, установление источников финансирования и общего финансирования. И, как отметил председатель комитета, предвыборный период не будет забыт, и мы подадим мощный сигнал нашим партнерам о том, что это инициатива не той или иной политической силы, а всего государства», — обозначил Ландсбергис основные акценты будущего закона.

Он сообщил, что пребывание бригады в Литве определено в соглашении между президентом Литвы Гитанасом Науседой и канцлером Германии Олафом Шольцем, и Литва обязуется выполнять свои обязательства на основании этого документа.

«Мы отталкиваемся от этого документа и приступаем к выполнению своих обязательств, чтобы иметь возможность принять (бригаду), а отправляющая сторона, партнер, в свою очередь, намечает, когда и как прислать своих военных. На мой взгляд, это можно было бы, скорее всего, делать по частям, все военнослужащие прибывали бы не в одну конкретную предусмотренную дату, а, возможно, в составе разных батальонов, на основании ротации, точно так же в Литве можно было бы хранить оружие и другую технику», — сказал Ландсбергис.

Президент Литвы Науседа и канцлер Германии Шольц подписали в июне в Вильнюсе коммюнике, в котором договорились о том, что «в дополнение к уже действующей и усиленной батальонной боевой группе сил передового базирования Германия готова возглавить сильную и боеспособную бригада в Литве, предназначенная для сдерживания и защиты от российской агрессии».

Вильнюс стремится к тому, чтобы германская бригада была дислоцирована в стране в полном составе и на постоянной основе. Германские официальные лица публично повторяют, что часть военнослужащих бригады будет находиться в Литве, а часть — на родине, но при необходимости она будет готова быстро передислоцироваться.

Пока Берлин дислоцировал передовой командный элемент бригады в Литве.

Германия также возглавляет международный батальон НАТО, размещенный в Литве с 2017 года.

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