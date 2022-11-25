РФ больше не будет председателем в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО

Россия в дальнейшем не будет председательствовать в Комитете всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), но остается его членом. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
«Продолжаем освобождать ЮНЕСКО от российской оккупации. Получили прекрасную новость из Парижа о том, что Россия больше не будет председательствовать в Комитете всемирного наследия Организации. И хотя государство-террорист продолжает оставаться членом Комитета, однако его роль сведена к минимуму», — отметила она.
По словам Джапаровой, это был длительный процесс, за которым стояла кропотливая работа украинских дипломатов, Министерства культуры и информационной политики Украины и Александра Ткаченко.
Как известно, очередная 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна была состояться летом 2022 года в Казани. Но Украина вместе с многочисленными партнерами среди государств-членов ЮНЕСКО подняла вопрос о недопущении проведения сессии на территории государства-агрессора. Также Украина активно настаивала на необходимости лишить РФ председательства в Комитете.korrespondent.net