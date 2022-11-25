Послы США и Израиля приветствует решение Кабмина Литвы о компенсациях за частное имущество

«Мы надеемся, что в конце процесса будет реализовано практическое и справедливое решение», — отметила дипломат.

По сообщению посольства США, правительство этой страны приветствует и поддерживает предложение кабинета министров Литвы о решении давних вопросов реституции для литовской еврейской общины, уничтоженной во время Холокоста.

«Во время Холокоста в Литве усилиями как нацистов, так и местных коллаборационистов было зверски убито почти 200 000 евреев, а литовская еврейская община, история которой в этой стране насчитывает столетия, была почти полностью уничтожена», — отметил посол США в Литве Роберт С. Гилкрист.

«Данный законопроект не только правильно учитывает вопросы прошлого, но и помогает сохранить память о Холокосте для будущих поколений. Его принятие стало бы особым шагом в завершении особенно важного этапа усилий литовского правительства по компенсации ужасов этого мрачного периода», — сказал посол.

Предложение правительства еще будет рассмотрено Сеймом. Согласно ему, компенсации будут выплачиваться в течение 2024-2030 годов, как и прежде — средства будут перечисляться ежегодно в Фонд доброй воли, который должен выплатить компенсации собственникам экспроприированного имущества или его наследники.

Посол Израиля заявила, что это «позитивное развитие» согласуется с достижениями конференции Terezin 2, состоявшейся в Праге в начале ноября, на которой многие страны заявили о своей приверженности продвижению вопросов, связанных с правами переживших Холокост, а также памяти и просветительским проектам.

«Прогресс этих стран является свидетельством того, что можно сделать для переживших Холокост и их общин при наличии политической воли, и предлагает примеры передовой практики, на которых могут учиться другие», — добавила посол.

«Предложение литовского правительства позволит уделить больше внимания сохранению прекрасного литовского еврейского наследия, которое процветало в Литве на протяжении сотен лет», — сказала она.

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