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Компании, торгующие ортопедическими товарами подозреваются в присвоении 1 млн евро

Фото www.fntt.lt

Есть подозрения в том, что компании, торгующие ортопедическими товарами, присвоили 1 млн евро средств из Государственной больничной кассы (ГБК)Литвы, сообщила в пятницу Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). 

Проводится расследование возможного приобретения чужого имущества обманным путем, мошенничества при ведении бухгалтерского учета и фальсификации документов.

Обыски проведены в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Панявежском, Шяуляйском регионах, по месту жительства, в автомобилях и в компаниях подозреваемых.

Глава Управления СРФП Вильнюсского округа Валериюс Винцукявичюс сказал журналистам, что расследование проводится в связи с выдачей ортопедического оборудования пациентам. 

«Эти компании связаны, занимаются той же деятельностью», – сказал он.

«Фальсифицировались документы о выдаче пациентам ортопедических изделий: вкладышей, обуви. А на самом деле их либо не выдавали, либо убеждали людей их взять, хотя они им и не требовались. Проводились фиктивные консультации врачей», – добавил В. Винцукявичюс.

Он отметил, что были пациенты, которые даже не знали о том, что им выданы ортопедические изделия. 

Было установлено, что пять компаний с начала 2018 года фальсифицировали документы, заявления, подписи лиц под якобы произведенными вкладышами, ортопедической обувью или прочим ортопедическим оборудованием и подавали их в ГБК. 

Ведя ложную бухгалтерию компании присвоили не менее 1 млн евро средств, выделяемых ГБК. 

BNS
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