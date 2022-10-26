Концерн Mercedes ушел с рынка РФ

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Немецкий концерн Mercedes-Benz завершил сделку по продаже завода в Подмосковье. В настоящее время есть вероятность того, что вместо немецких автомобилей на заводе начнут выпускать китайские. Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

Mercedes — третий крупный производитель легковых автомобилей, который ушел из России. Ранее реализовали свои активы и покинули российский рынок Renault и Nissan.

Концерн продал свой завод под Москвой, а аткже имущество дилеру марки ГК Автодом. Концерн оценивал свои активы в РФ в 2 млрд евро. СМИ считает, что в нынешней ситуации у компании возникнут проблемы с выводом средств из РФ.

Запрет на поставки автомобилей дороже 50 тыс. евро из ЕС и всех машин из США в РФ и прочие ограничения делают невозможными стабильные поставки комплектующих в РФ.

Завод Mercedes-Benz мощностью 25 тыс. машин в год запустился в Есипово в 2019 году. Инвестиции в проект составили 19 млрд рублей.

В 2021 году концерн Mercedes-Benz нарастил продажи в РФ на 11%, до 43 тыс. машин. По итогам девяти месяцев текущего года они сократились на 73%, до 9,1 тыс. штук.