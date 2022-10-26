Литва и Великобритания обсудят двойные дипломы в сфере ИТ и наук о жизни

Nuotrauka BFL/Greta Skaraitienė

В Литву прибывают представители 11 университетов Соединенного Королевства, которые проведут переговоры с литовскими ВУЗами об учреждении партнёрства в вопросе двойных дипломов в области информационных технологий (ИТ) и наук о жизни.

На мероприятии, которое состоится в среду в Министерстве экономики и инноваций, будет обсуждаться тема привлечения талантов в Литву, будут представлены возможности миграции, интеграции и трудоустройства для иностранных талантов, а представители литовских и британских университетов обсудят конкретные партнерские условия и программы.

На этой неделе ожидается также визит представителей университетов Великобритании в высшие учебные заведения Литвы для ознакомления с их инфраструктурой, сообщило министерство.

В Литве находятся представители университетов Ланкастера, Стратклайда, Сити, Голдсмита, Нортумбрии, Линкольна и других британских университетов.

До конца года ожидается подписание пяти меморандумов о взаимопонимании по программам двойных дипломов, а некоторые из них должны начаться уже в следующем году.

Программы двойного диплома – это программы, которые позволяют студентам получить дипломы двух университетов в течение одного цикла обучения.

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