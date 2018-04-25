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Конференция по Ливии: принят итоговый документ

  • Фото kremlin.ru

В Берлине подвели итоги конференции по урегулированию конфликта в Ливии.

В мероприятии, прошедшем в воскресенье, приняли участие делегации из России, Турции, Германии, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза, Лиги арабских государств и противоборствующие стороны — глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Однако организовать прямые переговоры между Сарраджем и Хафтаром снова не удалось.

Как пишет портал «360», участники конференции подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела Ливии, и обязались не оказывать никакой военной поддержки сторонам конфликта. В итоговом документе также указывается на необходимость продолжать соблюдение оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Страны определились, кто именно войдет в состав специальной комиссии по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня на территории Ливии. Участники сошлись на том, что этот режим необходимо сделать более устойчивым, чем сейчас. Кроме того, комиссия должна будет определить разграничительную линию между силами ПНС и ЛНА.

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Будет создан военный комитет, который займется разработкой конкретных мер доверия между конфликтующими. В него войдут по пять представителей от каждой стороны-участника разногласий в Ливии. Участники военного комитета по урегулированию проведут встречу в Женеве в течение нескольких дней.

Встреча по экономическим реформам в Ливии состоится в течение ближайших 2-3 недель. В феврале начнется политический диалог под эгидой ООН. Кроме того, участники конференции договорились о защите нефтяных объектов в Ливии. Согласованный в Берлине всеобъемлющий план по разрешению ситуации в Ливии должен быть одобрен Совбезом ООН.

План гласит, что участники ливийского конфликта должны самостоятельно прекратить перемещение вооруженных сил, а нерегулярные формирования страны необходимо демобилизовать. Их участники должны сложить оружие, после чего их необходимо интегрировать в законные институты.

Кроме того, в Ливии необходимо создать единую армию, полицию и структуру безопасности под управлением центральных гражданских властей. В Ливии также должно появится единое и эффективное правительство, которое получит одобрение палаты представителей страны. ООН должна оказывать Ливии помощь переговорами и, при необходимости, незамедлительным созданием технических групп. Против нарушителей перемирия будут введены санкции.

NEWSru.com

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