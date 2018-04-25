Конференция по Ливии: принят итоговый документ

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В Берлине подвели итоги конференции по урегулированию конфликта в Ливии.

В мероприятии, прошедшем в воскресенье, приняли участие делегации из России, Турции, Германии, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза, Лиги арабских государств и противоборствующие стороны — глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Однако организовать прямые переговоры между Сарраджем и Хафтаром снова не удалось.

Как пишет портал «360», участники конференции подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела Ливии, и обязались не оказывать никакой военной поддержки сторонам конфликта. В итоговом документе также указывается на необходимость продолжать соблюдение оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Страны определились, кто именно войдет в состав специальной комиссии по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня на территории Ливии. Участники сошлись на том, что этот режим необходимо сделать более устойчивым, чем сейчас. Кроме того, комиссия должна будет определить разграничительную линию между силами ПНС и ЛНА.