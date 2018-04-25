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Конфликт Израиля и Ливана: ООН призывает к сдержанности

Фото ТАСС/Михаил Почуев/Предоставлено фондом ВАРП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Ливан к сдержанности на фоне сообщений о недавних обстрелах в приграничных территориях двух государств.

Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.»Генеральный секретарь серьезно обеспокоен инцидентами на «голубой линии» (определенной мировым сообществом ливано-израильской границе − ред).

Он выступает за максимальную сдержанность и призывает всех участников прекратить любые действия, которые нарушают резолюцию 1701 и угрожают прекращению боевых действий», − отметил Дюжаррик. Ранее бойцы Хезболла поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер.

В ответ израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана.

Справка

Конфликт между Израилем и Хезболлой в 2006 году продолжался чуть больше месяца. Он сопровождался массированным ракетным обстрелом северных городов и поселений Израиля со стороны движения, контролировавшего южные районы Ливана.

Израиль в ответ начал проводить наземную операцию в Южном Ливане.Конец конфликту положила резолюция Совета Безопасности ООН от 11 августа 2006 года о прекращении огня.

korrespondent.net

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