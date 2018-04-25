TOP,Новости,Политика

В.Пранцкетис получил приглашение приехать в Киев

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис заявил в понедельник, что он поздравил по телефону нового главу украинского парламента и получил приглашение приехать в Киев.

«В понедельник в телефонной беседе спикер Сейма поздравил избранного с подавляющим большинством голосов руководителя Верховной Рады, и заверил его, что Литва и все литовские учреждения готовы продолжать сотрудничество с Украиной», — сказал BNS Вайдотас Верба, советник спикера парламента по вопросам внешней политики.

По его словам, Пранцкетис получил заверения в том, что Украина продолжит свою работу и будет развивать отношения с Литвой.

«Обе стороны выразили желание встретиться лично. Мы ищем возможности и способы сделать это быстрее», — сказал Верба.

Дмитрий Разумков, политический соратник президента Владимира Зеленского, был избран председателем Верховной Рады Украины в минувший четверг. За его кандидатуру проголосовали 382 депутата, против — 26 депутатов.

Литва предоставила Украине гуманитарную помощь, оружие на миллионы евро и в международном сообществе является одним из самых активных доноров этой страны.

Киев снова повернулся на запад в 2014 году после того, как пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, был вынужден покинуть страну после массовых протестов.

BNS

Последние новости

default image
Греция ввела чрезвычайные меры из-за “огромных волн мигрантов”

Подробнее...
default image
После долгого перерыва на кинофестивале в Венеции - полнометражный литовский фильм

Подробнее...
default image
Британские депутаты представят план по недопущению Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Лётчики Бельгии и Дании заступили на боевое дежурство в Шяуляй

Подробнее...
default image
М.Нармонтас приступил к обязанностям вице-министра окружающей среды

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за потока оружия

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис получил приглашение приехать в Киев

Подробнее...
default image
Конфликт Израиля и Ливана: ООН призывает к сдержанности

Подробнее...
default image
Посольство Китая отвергает обвинения Литвы: это была спонтанная акция

Подробнее...
default image
Литву посетит спикер парламента Швеции

Подробнее...
default image
Направление в Лондонский Сити оправдало ожидания, но прибыль будет через пару лет

Подробнее...
default image
Китай пошел в ВТО из-за американских пошлин

Подробнее...
default image
ЦБ Литвы планирует выпустить в 2020 году первую в мире нумизматическую криптомонету

Подробнее...
default image
В США создали материал, который сам разрушается при дневном свете

Подробнее...
default image
Из-за учений РФ истребители НАТО чаще сопровождали военные самолёты

Подробнее...
default image
В Ирландии за перерасход воды придется платить

Подробнее...
default image
В Литве растёт число компаний с иностранным капиталом

Подробнее...
default image
После памятников Ф. Заппе и Леннону в Вильнюсе открыта скульптура Л. Коэну

Подробнее...
default image
Литва сможет экспортировать яичные продукты в Новую Зеландию

Подробнее...
default image
Чешский ресторан наказали за запрет для детей

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600