В.Пранцкетис получил приглашение приехать в Киев

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

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Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис заявил в понедельник, что он поздравил по телефону нового главу украинского парламента и получил приглашение приехать в Киев.

«В понедельник в телефонной беседе спикер Сейма поздравил избранного с подавляющим большинством голосов руководителя Верховной Рады, и заверил его, что Литва и все литовские учреждения готовы продолжать сотрудничество с Украиной», — сказал BNS Вайдотас Верба, советник спикера парламента по вопросам внешней политики.

По его словам, Пранцкетис получил заверения в том, что Украина продолжит свою работу и будет развивать отношения с Литвой.

«Обе стороны выразили желание встретиться лично. Мы ищем возможности и способы сделать это быстрее», — сказал Верба.

Дмитрий Разумков, политический соратник президента Владимира Зеленского, был избран председателем Верховной Рады Украины в минувший четверг. За его кандидатуру проголосовали 382 депутата, против — 26 депутатов.

Литва предоставила Украине гуманитарную помощь, оружие на миллионы евро и в международном сообществе является одним из самых активных доноров этой страны.

Киев снова повернулся на запад в 2014 году после того, как пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, был вынужден покинуть страну после массовых протестов.

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