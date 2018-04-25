Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за потока оружия

Фото kremlin.ru

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена была закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Об этом он сказал во вторник в Минске, выступая на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов,сообщает ТАСС.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия», — сказал Лукашенко.

По его словам, там, где оружие в руках «у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма». Поэтому белорусская сторона была вынуждена усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия с Украины.

В конце прошлого года Лукашенко заявил о решении укрепить границу с Украиной, «не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие».

Лукашенко считает, что на первом этапе развития украинского конфликта Европа не была заинтересована в его урегулировании. «Когда начался этот конфликт, я послал министра иностранных дел, а тогда он был моим помощником, с планом конкретных действий и личными, белорусскими, гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. Я добавил: если вы [в Европе] отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым, «нормандские форматы», — отметил Лукашенко.

«Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это больная проблема для меня в личном плане как главы государства — соседа Украины», — сказал белорусский лидер. «Почему до сих пор не прекратили этот конфликт, почти пять лет прошло. Потому что это кому-то надо», — заявил президент Беларуси.

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