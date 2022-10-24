Конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы

Фото flickr.com/DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro

ВМС США должны подготовиться к конфликту между Китаем и Тайванем, который может произойти в этом или следующем году, сообщает unian.net.

Об этом заявил командующий Военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей на заседании Атлантического совета, сообщает South China Morning Post.