Конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы

ВМС США должны подготовиться к конфликту между Китаем и Тайванем, который может произойти в этом или следующем году, сообщает unian.net.
Об этом заявил командующий Военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей на заседании Атлантического совета, сообщает South China Morning Post.
Ранее прогнозировалась, что подобный конфликт может произойти в 2027 году.
Чиновник сделал соответствующий прогноз в том числе на основании комментариев председателя КНР Си Цзиньпина на съезде Компартии Китая.
«За последние 20 лет мы видели, что китайцы выполнили каждое свое обещание раньше, чем заявляли, что собираются его выполнить», — пояснил Гильдей.