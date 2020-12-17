Конгресс США обсуждает новый вариант финансовой помощи американцам

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В Сенате США был предложен законопроект, согласно которому все люди, получающие пособие по безработице, продолжат получать дополнительные 300 долларов в неделю.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ранее Конгресс уже принял решение о дополнении к пособиям в размере 600 долларов, а также дополнительные выплаты назначал Президент США Дональд Трамп — 300 долларов. «Закон о чрезвычайной помощи в связи с COVID-19 2020 года» также предусматривает выплату пособий по безработице на 16 недель в рамках двух временных федеральных программ, срок действия которых почти везде истек.

Согласно одной из этих программ, пособия выплачиваются бизнесменам, подрядчикам, фрилансерам и другим работникам, которые обычно не могут получать пособия по безработице от штатов. Другая программа помощи по безработице в связи с пандемией предлагает дополнительные 13 недель пособий в программах, которые обычно длятся до шести месяцев. Помимо положений о безработице, в законе на сумму 748 млрд долларов предусмотрены и другие механизмы помощи, такие как поддержка малого бизнеса, пособия по уходу за детьми, помощь в аренде и льгота по студенческим ссудам. Несколько сенаторов предложили и второй законопроект на сумму 160 млрд долларов, предполагающий финансирование для правительств штата и местных властей и защиту предприятий от судебных исков, связанных с коронавирусом.