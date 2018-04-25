Конгресс США усилил санкции против СП-2

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Палата представителей в Конгрессе США единогласно приняла решение об ужесточении санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.

Также был одобрен проект усиления ограничительных мер в отношении Турецкого потока. Об этом сообщается на сайте Палаты представителей Конгресса США во вторник, 21 июля.

Данные санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

«Россия пытается построить газопровод Северный поток-2, чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии… Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина», – написал в Twitter член Палаты представителей, республиканец Стив Вомак.

Теперь ожидается, что вопрос новых санкций против Северного потока-2 рассмотри Сенат США, после чего их должен утвердить президент страны Дональд Трамп.

Напомним, 19 июля новые санкции против Северного потока-2 анонсировал глава Госдепа США Майк Помпео. Он заверил, что меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода.

В Германии критически отреагировали на заявление США о санкциях против Северного потока-2.