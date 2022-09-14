Консенсус о повышении минимальной зарплаты не достигнут, в кабмин внесены разные мнения

Профсоюзы считают, что ММЗ должен быть повышен с 1 января по формуле Банка Литвы — на 21,6% до 888 евро, в то время как большинство представителей работодателей говорят, что ММЗ можно было бы повысить до 800 евро.

Во вторник Банк Литвы предложил повышать MMЗ два раза в год, и часть представителей работодателей заявила, что согласна с этим.

Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас выразил сожаление по поводу того, что Трехсторонний совет в очередной раз не смог договориться о повышении ММЗ. По его словам, правительству придется принять решение «где-то посередине» между 800 и 888 евро.

«Скорее всего, это будет где-то посередине. Мы считаем, что нужно говорить не только о ММЗ, но и о не облагающимся налогами размере доходов, обе величины должны расти одинаковыми темпами», — сказал он.

После обновления расчетов Банк Литвы сообщил во вторник, что MMЗ можно было бы повысить в следующем году на 21,6% году до 888 евро, но банк говорит, что скорее высказывается за его повышение два раза в год — сначала на 9,4% или на 69 евро до 799 евро, а дальше его повышение зависело бы от состояния экономики. Если все будет хорошо, ММЗ можно было бы повысить с июня еще на 11% до 888 евро.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено