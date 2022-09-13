В мире насчитывается 50 миллионов жертв современного рабства

За последние пять лет число жертв современного рабства заметно выросло. В 2021 году их насчитывалось на 10 миллионов больше, чем по глобальным оценкам 2016 года. Непропорционально уязвимыми в этом плане остаются женщины и дети.

Современное рабство встречается почти во всех странах мира, затрагивая самые разные этнические, культурные, религиозные группы. Более половины (52 процента) случаев использования принудительного труда и четверть всех принудительных браков приходится на страны с уровнем дохода выше среднего или с высоким уровнем дохода.

Принудительный труд

Большинство (86 процентов) случаев использования принудительного труда приходится на частный сектор. 23 процента из них относится к сексуальной эксплуатации в коммерческих целях, 63 процента – к принудительному труду в других секторах. Почти четыре пятые жертв принудительной сексуальной эксплуатации в коммерческих целях – женщины и девушки.

14 процентов тех, кто занят принудительным трудом, делают это по принуждению государства.

Среди людей, принуждаемых к труду, почти одну восьмую (3,3 млн) составляют дети. Более половины из них подвергаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях.

Принудительный брак

В любой отдельно взятый день 2021 года в мире, по оценкам, насчитывалось 22 миллиона человек, живущих в принудительном браке. Это на 6,6 миллиона больше, чем по глобальным оценкам 2016 года.

Подлинные же масштабы распространения принудительных браков, особенно с участием детей в возрасте до 16 лет, скорее всего, намного больше тех, что поддаются текущим оценкам, основанным на узком определении и не охватывающим всех детских браков. Последние считаются принудительными, поскольку ребенок не может дать законное согласие на вступление в брак.

Принудительные браки тесно связаны с устоявшимися патриархальными отношениями и во многом зависят от конкретных условий. В подавляющем большинстве (более 85 процентов) случаев принудительный брак заключается под давлением родных. Две трети (65 процентов) принудительных браков приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, однако, если исходить из численности населения того или иного региона, то наибольшее распространение они получили в арабских государствах, где из каждой 1000 жителей 4,8 состоит в принудительном браке.

Перед лицом принудительного труда особенно уязвимы мигранты

Трудовые мигранты втрое с лишним чаще оказываются вовлеченными в принудительный труд, чем взрослые работники, не являющиеся мигрантами. Трудовая миграция в целом благотворно сказывается на положении отдельных людей, домохозяйств, местных сообществ и стран, эти данные говорят о том, что мигранты особенно уязвимы перед лицом принудительного труда и торговли людьми. Таковыми их делает либо неупорядоченная или плохо регулируемая миграция, либо несправедливая и безнравственная практика найма.

«Ситуация с современным рабством не улучшается, и это возмутительно, — заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер. – Тому, что с этим вопиющим нарушением прав человека до сих пор не покончено, не может быть оправданий. Мы знаем, что необходимо сделать, и знаем, что это может быть сделано. Основополагающее значение здесь имеет эффективная политика и регламентация на национальном уровне. Но в одиночку правительствам задачу не решить. Здесь необходимо опираться на международные нормы и вести работу всем вместе. Профсоюзы, организации работодателей, гражданское общество, рядовые граждане – все могут сыграть в этом деле важнейшую роль.

Генеральный директор МОМ Антонио Виторино (António Vitorino): «Этот доклад подтверждает, насколько актуальна задача обеспечить безопасный, упорядоченный, регламентированный характер любой миграции. Сделать мигрантов менее уязвимыми перед лицом принудительного труда и торговли людьми можно прежде всего за счет национальной политики и нормативно-правовой базы, обеспечивающей уважение, защиту и соблюдение прав человека и основополагающих свобод всем нынешним и потенциальным мигрантам на всех стадиях процесса миграции независимо от их миграционного статуса. Нынешнюю возмутительную тенденцию необходимо переломить усилиями всего общества, в том числе путем выполнения Глобального договора о миграции».

Директор-основатель Walk Free Грейс Форрест (Grace Forrest): «Современное рабство не имеет ничего общего с устойчивым развитием, и, тем не менее, в 2022 году оно по-прежнему лежит в основе глобальной экономики. Это проблема, порожденная самими людьми и связанная как с рабовладением прошлого, так и с сохраняющимся в мире структурным неравенством. Во времена множественных кризисов покончить с подобными нарушениями прав человека можно только при наличии подлинной политической воли».

Искоренение современного рабства

В докладе предлагается целый ряд шагов, которые, если предпринять их в комплексе и оперативно, позволят существенно продвинуться к искоренению современного рабства. В их числе – совершенствование и обеспечение соблюдения законов и решений органов инспекции труда; ликвидация государственных систем принудительного труда; более решительные меры, направленные против принудительного труда и торговли людьми в деловой сфере и производственно-сбытовых цепочках; расширение социальной защиты, обеспечение более эффективной правовой защиты, в том числе повышение законного возраста вступления в брак до 18 лет без каких-либо исключений. Другие меры касаются борьбы с растущим риском, который торговля людьми и принудительный труд представляют для трудовых мигрантов, обеспечения найма на справедливых и этичных началах, усиления поддержки женщин, девушек и представителей уязвимых категорий населения.

Примечание

В соответствии с определением, принятым для настоящего доклада, современное рабство включает два основных понятия – принудительный труд и принудительный брак. Оба относятся к ситуациям, связанным с эксплуатацией человека, лишенного возможности отказаться или уйти путем угроз, насилия, принуждения, обмана или произвола. Понятие «принудительный труд» в соответствии с Конвенцией МОТ 1930 года о принудительном труде (№ 29), означает «всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно». К частному сектору экономики (private economy) относятся все формы принудительного труда за исключением труда, к которому принуждает государство.

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