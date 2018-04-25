Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию

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В среду, 26 февраля, Федеральный конституционный суд Германии принял решение, согласно которому запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Основному закону страны, сообщает Deutsche Welle. Судьи в Карлсруэ увидели в этом нарушение прав тяжелобольных людей и докторов.

Согласно вердикту Федерального конституционного суда Германии, право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, оно включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни. При этом судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, содействующих эвтаназии.

В ноябре 2015 года германский бундестаг объявил вне закона организации, содействующие на коммерческой основе эвтаназии в ФРГ. При этом понятие «коммерческий» охватывало не только «материальную заинтересованность» при предоставлении возможности эвтаназии, но и неоднократное безвозмездное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей. Нарушение запрета грозило лишением свободы на срок до 3 лет. Это решение стало объектом жесткой критики со стороны тяжелобольных, ряда врачей и профильных организаций. Теперь Федеральный конституционный суд встал на их сторону.

До сегодняшнего дня эвтаназия была законодательно разрешена в Нидерландах, Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге. В некоторых других странах эвтаназия допускается в исключительных случаях.