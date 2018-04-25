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В России ответили на решение Киева по Крыму

Фото Алексей Никольский/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Установление на Украине «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане приняли решение воссоединиться с Россией. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил об издании указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», который будет отмечаться на Украине 26 февраля.

«Реакция [Кремля на этот указ] совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией», — сказал Песков. «Мы с такой формулировкой [Киева] категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», — подчеркнул представитель Кремля.

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