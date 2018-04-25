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TOP,Здравоохранение,Новости

Волонтеры Красного Креста временно отказываются дежурить в Вильнюсском аэропорту

Фото BFL/Паулюса Пеляцкиса

Волонтеры Красного Креста временно отказываются продолжать работу с Национальным центром общественного здравоохранения (NVSC) и дежурить в Вильнюсском аэропорту, сообщает 15min.lt.

Добровольцы в аэропорту встречают прибывающих из северной Италии и разъясняют им, что делать, если появляются симптомы коронавируса.

По словам генерального секретаря Красного Креста Гинтаре Гузявичюте, решение о приостановлении волонтерства в аэропорту было принято после получения письма от мэрии.

«Мы получили письмо, в котором они предлагают нашим добровольцам больше не беспокоиться о безопасности в аэропорту Вильнюса. Мы не будем дежурить в аэропорту, но сегодня встреча в Вильнюсском муниципалитете, на которой мы собираемся присутствовать », — сказала она.

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По словам Роланды Лингене, руководителя Вильнюсского отдела НЦОЗ, все средства защиты предоставляются тем, кто приходит на помощь, поэтому риск заражения очень низок. Без добровольцев профилактическая работа прекратилась бы.

Информация «ЛК» подготовлено по сообщению BNS

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