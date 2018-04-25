Волонтеры Красного Креста временно отказываются дежурить в Вильнюсском аэропорту

Фото BFL/Паулюса Пеляцкиса

Волонтеры Красного Креста временно отказываются продолжать работу с Национальным центром общественного здравоохранения (NVSC) и дежурить в Вильнюсском аэропорту, сообщает 15min.lt.

Добровольцы в аэропорту встречают прибывающих из северной Италии и разъясняют им, что делать, если появляются симптомы коронавируса.

По словам генерального секретаря Красного Креста Гинтаре Гузявичюте, решение о приостановлении волонтерства в аэропорту было принято после получения письма от мэрии.

«Мы получили письмо, в котором они предлагают нашим добровольцам больше не беспокоиться о безопасности в аэропорту Вильнюса. Мы не будем дежурить в аэропорту, но сегодня встреча в Вильнюсском муниципалитете, на которой мы собираемся присутствовать », — сказала она.