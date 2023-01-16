Контрабанда бьет рекорды

Контрабанда была обнаружена в товарных вагонах состава, въехавшего в Литву из соседней Беларуси. Ее в трех вагонах состава замаскировали 66 тоннами подсолнечных гранул.

Для литовских пограничников 2022 год стал рекордным за 20 лет по задержанию табачной контрабанды. На черный рынок благодаря усилиям сотрудников погранведомства не попали 4,322 млн пачек контрабандных сигарет из Беларуси.

В 2021 году погранслужба конфисковала 2,509 млн пачек контрабанды, задержав при этом 430 человек. В прошлом году было задержано 475 таких лиц, в том числе 371 гражданин Литвы.

Сигареты в Литве регулярно дорожали на протяжении ряда последних лет, так как Литва должна была довести табачные акцизы до среднего уровня по ЕС. Цены наиболее популярных марок сигарет в Беларуси составляют меньше €1 за пачку, а на черном рынке в Литве их можно купить за €2-3. Согласно социологическим опросам, почти четверть жителей Литвы (24%) терпимо относятся к теневой экономике и готовы приобретать более дешевые товары, попавшие в страну контрабандным путем. Доля контрабанды среди выкуриваемых в Литве сигарет составляет около 20%.