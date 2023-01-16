В январе часть пособий дойдет до получателей позже

«Почта Литвы» напоминает, что в январе этого года многие виды пособий и адресных компенсаций дойдут до получателей позже, чем обычно, поскольку в начале нового бюджетного года самоуправления позже получают положенные средства.
По данным на 12 января, 27 муниципалитетов страны получили только часть необходимых средств — здесь в почтовых отделениях началась выплата пособий только тем лицам, которые включены в списки первоочередных получателей.
В 30 самоуправлениях выплата пособий еще не началась. При этом пенсии и выплаты «Содры» поступят в январе по обычному графику, сообщает «Почта Литвы».