В январе часть пособий дойдет до получателей позже

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«Почта Литвы» напоминает, что в январе этого года многие виды пособий и адресных компенсаций дойдут до получателей позже, чем обычно, поскольку в начале нового бюджетного года самоуправления позже получают положенные средства.

По данным на 12 января, 27 муниципалитетов страны получили только часть необходимых средств — здесь в почтовых отделениях началась выплата пособий только тем лицам, которые включены в списки первоочередных получателей.