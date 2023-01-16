Разведка США сообщает об активизации НЛО

Из них около 200 имели «непримечательные» объяснения: это были воздушные шары, дроны или так называемые воздушные помехи, которые охватывают птиц, погодные явления и воздушные пластиковые пакеты.

Но другие не были объяснены согласно документу — несекретной версии отчета, представленного Конгрессу.

Эти случаи находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и НАСА «не из-за опасений того, что это инопланетные космические корабли, а неизвестные шпионские конструкции соперничающих стран».

«Некоторые из этих неохарактеризованных объектов продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа», — говорится в отчете.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер прокомментировал отчет разведки. Он заверил, что оборонное ведомство США серьезно относится к сообщениям о появлениях в космосе, на земле, в море или небе страны НЛО, а также изучает каждое сообщение.