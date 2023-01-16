Разведка США сообщает об активизации НЛО

Правительство США изучает 510 сообщений об НЛО, что более чем в три раза превышает число за 2021 год, и, хотя многие из них были вызваны беспилотниками или воздушными шарами, сотни остаются необъяснимыми. Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что большинство новых сообщений об НЛО поступает от пилотов ВМС и ВВС США.
Из них около 200 имели «непримечательные» объяснения: это были воздушные шары, дроны или так называемые воздушные помехи, которые охватывают птиц, погодные явления и воздушные пластиковые пакеты.
Но другие не были объяснены согласно документу — несекретной версии отчета, представленного Конгрессу.
Эти случаи находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и НАСА «не из-за опасений того, что это инопланетные космические корабли, а неизвестные шпионские конструкции соперничающих стран».
«Некоторые из этих неохарактеризованных объектов продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа», — говорится в отчете.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер прокомментировал отчет разведки. Он заверил, что оборонное ведомство США серьезно относится к сообщениям о появлениях в космосе, на земле, в море или небе страны НЛО, а также изучает каждое сообщение.korrespondent.net