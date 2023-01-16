В Японии появится новая американская военная база

Проект проложит путь к перемещению учебного полигона истребителей США с острова Ивото в Тихом океане, примерно в 1250 км к югу от Токио.

«Новая база будет незаменимой для американских авианосцев, которые постоянно находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказано в сообщении.

Издание напоминает, что ранее ВМС США отрабатывали взлет и посадку самолетов возле Токио, но в начале 1990-х годов перевели тренировочную площадку на остров Иото в Тихом океане в 1250 км к югу от Токио. При этом самолеты перевели на другую американскую военную базу на западе Японии в район города Ивакуни: между этой базой и островом Иото — 1,4 тыс. км. В свою очередь остров Магэ лежит в 400 км от Ивакуни.

Ранее США испытали истребители F-35 для термоядерного удара. Наличие самолета пятого поколения с такими возможностями дает совершенно новый потенциал стратегического уровня, считают в Пентагоне.